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Türkiye
AA 09.08.2026 09:49

Park halindeki araçlara çarpan otomobil alev aldı

İstanbul Sultanbeyli'de kontrolden çıkan otomobilin park halindeki iki araca çarpması sonucu yangın çıktı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan ve yaralı olduğu belirlenen sürücü olay yerinden kaçarken, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kavşaktan dönüş yapmaya çalıştığı sırada kontrolden çıkarak park halindeki minibüs ve otomobile çarptı.

Kazada metrelerce sürüklenen minibüs, dere yatağının etrafındaki bariyerlerin üstüne çıkarak durdu.

Çarpmanın şiddetiyle minibüs ve otomobil yanmaya başladı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kazada otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü olay yerinden kaçtı.

Ekiplerin müdahalesiyle araçlarda çıkan yangın söndürüldü.

Yangında büyük çapta hasar gören minibüs ve otomobil, çekici vasıtasıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Olay yerinden yaralı olarak kaçtığı belirlenen otomobilin sürücüsünün polis ekiplerince yakalandığı öğrenildi.

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Park halindeki araçlara çarpan otomobil alev aldı
Park halindeki araçlara çarpan otomobil alev aldı
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