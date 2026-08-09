Park halindeki araçlara çarpan otomobil alev aldı

Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kavşaktan dönüş yapmaya çalıştığı sırada kontrolden çıkarak park halindeki minibüs ve otomobile çarptı.
Kazada metrelerce sürüklenen minibüs, dere yatağının etrafındaki bariyerlerin üstüne çıkarak durdu.
Çarpmanın şiddetiyle minibüs ve otomobil yanmaya başladı.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü olay yerinden kaçtı.
Ekiplerin müdahalesiyle araçlarda çıkan yangın söndürüldü.
Yangında büyük çapta hasar gören minibüs ve otomobil, çekici vasıtasıyla bulundukları yerden kaldırıldı.
Olay yerinden yaralı olarak kaçtığı belirlenen otomobilin sürücüsünün polis ekiplerince yakalandığı öğrenildi.