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Eğitim
AA 09.08.2026 09:52

YKS tercihlerinde son gün yarın

Üniversite adaylarının 29 Temmuz'da başlayan 2026-YKS tercih sürecinde son gün yarın. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

YKS tercihlerinde son gün yarın

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının 21 Temmuz'da açıklanmasının ardından, üniversite adayları için tercih süreci 29 Temmuz'da başlamıştı.

Tercih işlemleri ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapılabiliyor. Adaylar, tercih işlemlerini yarın saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

Adayların, 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemesi, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapması gerekiyor.

Bu yıl YKS'ye 2 milyon 425 bin 627 aday başvurmuş, sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 255 bin 76 aday katılmıştı.

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