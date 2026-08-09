Tarihi DGM binaları İzmir'de kütüphaneye dönüşüyor

İzmir’in merkezinde uzun yıllardır atıl durumda bulunan tarihi DGM binalarının gençlerin hizmetine sunulması için yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldı.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Başardık. Tarihi DGM binaları, İzmirli gençler için devasa bir kütüphane oluyor.” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'e "eser" cevabı

İnan, açıklamasında Özgür Özel’in kendisini hedef alan sözlerine de dikkat çekici bir karşılık verdi.

Özel’in, “Bu takip ediyor bu işi” sözlerini hatırlatan İnan, “Bizi hedef alan Sayın Özgür Özel’e en net cevabımız işte bu eserdir. Neyi takip ettiğimizi merak edenler dönüp bu eserlere iyi baksın” dedi.

Projenin her aşamasını yakından takip ettiklerini vurgulayan İnan, “Şehrin kalbinde yükselen bu kütüphaneyi adım adım, büyük bir kararlılıkla takip ettik ve başardık” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Ersoy'a teşekkür

İnan, tarihi yapıların İzmirli gençlerin hizmetine kazandırılmasında verilen desteğe özellikle vurgu yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkür etti.

İnan, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un destekleriyle en kısa sürede açılışını yapmaya gün sayıyoruz” açıklamasında bulundu.

Tarihi DGM binalarının dönüşümüyle birlikte İzmir’in merkezinde gençlerin ders çalışabileceği, okuyabileceği ve vakit geçirebileceği kapsamlı bir kütüphane şehre kazandırılmış olacak.