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Gündem
AA 09.08.2026 11:19

Türk ihracatçılara Endonezya'da yeni fırsat: E-ihracat rehberi

Ticaret Bakanlığı, 280 milyonu aşan nüfusuyla Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi Endonezya'ya yönelik kapsamlı e-ihracat rehberi hazırladı. Çalışmada pazara giriş, gümrük ve vergi süreçlerine ilişkin bilgiler sunuldu.

Türk ihracatçılara Endonezya'da yeni fırsat: E-ihracat rehberi

Ticaret Bakanlığınca, e-ihracat potansiyeli yüksek pazarlara yönelik hazırlanan ülke rehberleri kapsamında, Endonezya'ya ilişkin kapsamlı bir rehber yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 280 milyonu aşan nüfusuyla Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi olan Endonezya'nın, aynı zamanda dünyanın en fazla Müslüman nüfusuna sahip ülkesi olduğu belirtildi.

Söz konusu güçlü demografik yapının, helal üretim standartları, tüketim alışkanlıkları ve Türkiye ile olan köklü kültürel bağları sayesinde Türk ürünleri açısından önemli fırsatlar sunduğu ifade edilen açıklamada, bu durumun pazarı stratejik bir e-ihracat destinasyonu haline getirdiği öğrenildi.

Açıklamada, rehberde, Endonezya'daki vergi ve gümrük uygulamaları, yolcu muafiyetleri, pazara giriş süreçleriyle Türkiye'nin bu ülkeye yönelik mikro ihracat verileri başta olmak üzere iş dünyasının ihtiyaç duyacağı güncel ve kapsamlı bilgilere yer verildiğinin altı çizildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Endonezya pazarına açılmayı hedefleyen girişimcilerimiz ile mevcut ihracatçılarımıza rehberlik etmeyi amaçlayan çalışma, firmalarımızın gümrük ve mevzuat süreçlerine uyumunu kolaylaştırarak pazara giriş süreçlerinde önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatçılarımızın küresel pazarlardaki rekabet gücünü artıracak bilgi ve rehberlik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

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Ticaret Bakanlığı Endonezya
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