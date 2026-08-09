Bakan Uraloğlu: Ankara-Kayseri arası yüksek hızlı tren ile 1 saat 45 dakikaya düşecek

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Ali İhsan Alçı Bulvarı'nın açılış törenine katılan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, açılışı yapılan yolun Kayseri şehir içi trafiğine yeni bir soluk katacağını söyledi.

Kurumların uyum içerisinde çalışmasının millete hizmet etme konusundaki önemini vurgulayan Uraloğlu, "İşte tam da burada bir kez daha görüyoruz ki hem Bakanlığımız hem de AK Parti belediyelerimiz olarak ne kadar uyum içinde, ne kadar omuz omuza çalışıyoruz. Merkezi hükümet ile yerelin aynı hedefe kilitlenmesi, aynı gayreti göstermesi, Kayseri gibi güzel şehirlerimizi daha da ileriye taşıyor." dedi.

Uraloğlu, 3,5 kilometre uzunluğunda çift yönlü inşa edilen yol sayesinde Osman Kavuncu Bulvarı ile Erkilet Bulvarı arasındaki mesafenin 6,5 kilometre kısalacağını ifade etti.

Projenin içerisinde 7 kilometrelik bisiklet yolunun bulunduğunu da dile getiren Uraloğlu, hem çevreye duyarlı hem de sağlıklı ulaşımı destekleyen örnek bir koridor oluşturulduğunu belirtti.

Kayseri'nin ulaşım ve iletişim altyapısına son 24 yılda kara yolundan demir yoluna, hava yolundan haberleşme alanına kadar 107 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirildiğini vurgulayan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Bu yatırımların her birinde, AK Parti belediyelerimizle kurduğumuz güçlü işbirliğinin ve ahenkli çalışmanın izlerini görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki birlikte yürüdüğümüzde, birlikte ürettiğimizde milletimizin hizmetine çok daha hızlı ve kalıcı eserler kazandırıyoruz. Kayseri'nin 2002 yılında 83 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 652 kilometreye çıkardık. Sadece 1 kilometre olan sıcak asfaltlı yolu 512 kilometreye yükselterek yollarımızı daha güvenli ve konforlu hale getirdik. Kayseri'yi Niğde'ye, Nevşehir'e, Sivas'a, Adana'ya ve Yozgat'a bölünmüş yollarla bağladık."

"Demir yoluyla 7 saat süren Ankara-Kayseri arasını 1 saat 45 dakikaya düşüreceğiz"

Uraloğlu, Kayseri'de bugün itibarıyla 14 kara yolu projesinin yapımına devam edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kayseri'nin kara yolu ağını güçlendirdiğimiz gibi demir yolu ve hava yolu yatırımlarına da büyük önem verdik. Kayseri'nin 294 kilometrelik konvansiyonel demir yolu hattının tamamını yeniledik ve modernize ettik. Boğazköprü-Ulukışla-Yenice ile Mersin-Yenice-Adana-Toprakkale hatlarını elektrikli ve sinyalli hale getirdik. Kayseri-Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilya Kent Tramvay Hattı'nı inşa ettik. Bu sabah incelediğimiz Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak ve Kayseri'yi doğrudan yüksek hızlı tren konforuyla tanıştıracak. Yılda 5,5 milyon yolcu ve 3 milyon ton yük taşıma imkanına kavuşacağız. Mevcut demir yoluyla 7 saat süren Ankara-Kayseri arasını 1 saat 45 dakikaya düşüreceğiz. İstanbul'a ise 5 saatte hızlı ve ekonomik ulaşım imkanı sağlayacağız. Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya Demiryolu Projesini de hayata geçirmeyi hedefliyoruz."

"Hamdolsun bizim başımızı öne eğdirmediler"

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da Kayseri'de millete hizmet etmek isteyen herkese destek verdiklerini söyledi.

Kayseri'deki kurum ve kuruluşların millete hizmet konusunda örnek bir uyum çalışması sürdürdüğünü belirten Elitaş, "Bu yolun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Benim Kayseri'de AK Parti çatısı altında millete hizmet eden arkadaşlarıma ikinci bir teşekkürüm daha var. Hamdolsun bizim başımızı öne eğdirmediler. Şimdi görüyoruz ki kim kimle hangi ilişkiler içerisinde, kim kimle maddi faaliyetler içerisinde, hangi alışverişi yapmıştır? Biz hizmetlerimizle anılmaya devam ederken öbürlerinin de 'h' ile başlayan işleriyle anıldıklarını millet de görüyor." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayseri'deki tüm ilçelerin yaptığı hizmetlere katkı verdiklerini ve birlikte çalışmaları kısa sürede bitirdiklerini ifade etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrak ise asfalt üretimi yapan nadir belediyelerden olduklarını ve kendi sınırları içerisinde yapılan tüm yolların malzemelerini kendilerinin ürettiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kesilen kurdele ile yol hizmete açıldı.

"Net Konuşalım Kayseri"

AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Net Konuşalım Kayseri" programına da katılan Bakan Uraloğlu, buradaki konuşmasında, Kayseri'de daha önce görev yaptığını anlatarak, "2005 yılında burada görevli bir bölge müdürüyken şimdi buraya bakan olarak geldim." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de gençlerle bir araya geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Bu programı Türkiye'nin birçok şehrinde gerçekleştirdiklerini belirten İleri, "Bu etkinliklerde gençlerle bir araya geliyoruz ve çoğunlukla Türkiye'nin dijital gelişimi ve dijital geleceği üzerinde fikir alışverişinde bulunuyoruz. Gençlerimize, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu alanda ortaya koyduğu vizyonu aktarmaya çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konuda kat ettiği mesafeyi ve hedefi anlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

İleri, teknolojik anlamda dünyada çok önemli gelişmelerin yaşandığına dikkati çekerek, "Bunlardan bir tanesi fiziksel yapay zeka dediğimiz otonom sürüş ile insansı robotlar ve bunların hayata geçireceği ekonomik gerçeklikler. Bir diğeri ise kripto varlıklar, bu çalışmaların gündeme getirdiği alternatif finans. Üçüncüsü ise aslında en önemlisi artık dünyada milli teknoloji değil milliyetçi teknoloji dönemine girdik. Milli teknoloji hamlesi dediğimiz mesele, Türkiye dünyanın dijital kalesi olma yoluna girmiştir." ifadelerini kullandı.

Program, basına kapalı devam etti.