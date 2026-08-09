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Çevre
TRT Haber 09.08.2026 11:32

Plajlarda yeni dönem başlıyor: Bakanlık işgallere müdahale edecek

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygun görülecek kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik, temizlik ve benzeri işletme uygulamalarına ilişkin işlemler, Belediyeler ve mahalli idare birliklerinin yanı sıra, Bakanlığın ilgili birimleri tarafından da yürütülebilecek.

Plajlarda yeni dönem başlıyor: Bakanlık işgallere müdahale edecek

9 Ağustos 2026 tarih ve 33335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği, Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile onaylı imar planı hükümlerine uygun olan kıyı alanlarını kapsıyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygun görülecek kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik, temizlik gibi işletme uygulamalarına ilişkin işlemler, Belediyeler ve mahalli idare birliklerinin yanı sıra, Bakanlığın ilgili birimlerinin de yapabilmesine imkan tanındı.

Bakanlığın merkez teşkilatına, döner sermaye işletmesi müdürlüğüne, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluş ve bunların iştiraklerine bu alanlar düzenlenecek protokol ile kiraya verilebilecek.

İşgale geçit verilmeyecek

Yapılan düzenleme ile kıyıların Anayasada yer aldığı şekilde halkın ortak kullanımına açık ve kamu yararına kullanılmalarının sağlanması ve bu alanların daha planlı hale gelmesi, belediyeler ile protokol düzenlenemeyen alanlarda meydana gelen işgallerin ve bu işgaller nedeniyle oluşacak tahribatların önlenmesi amaçlandı.

Amaç dışı kullanım önlenecek, vatandaşın ihtiyaçları karşılanacak

Bakanlık gözetimde yürütülecek işlemlerle plajların amaç dışı kullanımlarının azaltılması, bu alanlardaki yapılması zorunlu ticari üniteler ile duş, gölgelik, soyunma kabini, seyyar tuvalet gibi ihtiyaçların karşılanması sağlanacak.

Bu sayede kıyıların amaç dışı kullanımının önlenmesi ve doğal yapılar tahrip edilmeden koruma-kullanma dengesi gözetilerek vatandaşların plajlardan yararlanması sağlanacak.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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