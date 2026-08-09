Mavi Vatan'da 4 yıl: Abdülhamid Han'ın enerji yolculuğu sürüyor

Türk enerji filosunun 7'nci nesil derin deniz sondaj gemilerinden Abdülhamid Han, 4 yıldır "mavi vatan"da başarıyla görev yapıyor.

Gemi, 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve 12 bin 120 metreye ulaşan sondaj kapasitesiyle halihazırda Türkali-44 kuyusundaki sondaj faaliyetlerine devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Ağustos 2022'de Mersin Taşucu Limanı'ndan Akdeniz'deki Yörükler-1 kuyusuna uğurlanan gemi, Akdeniz'de Taşucu-1 ve Akseki-1 kuyularında faaliyet gösterdi.

Abdülhamid Han, Akdeniz'deki çalışmaların ardından Sakarya Gaz Sahası'nda görevlendirildi. 2024'te İstanbul Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e intikal eden gemi, bu yıl içerisinde Amasra-4 kuyusunda çalışmalara başladı. Abdülhamid Han, 2024'ten bugüne Karadeniz'de 17 kuyuda sondaj yaptı.

6 derin deniz sondaj gemisiyle dünyanın en büyük 4'üncü enerji filosuna sahip olan Türkiye, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda üretime devam ederken Çağrı Bey ile Somali'de sondaj çalışmalarını sürdürüyor.

Abdülhamid Han Gemisi Akdeniz ve Karadeniz'de 20 kuyuda görev aldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bayraktar, 7'nci nesil derin deniz sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın görevdeki 4'üncü yılını tamamladığını belirterek, Türkiye'nin Mavi Vatan'daki gücünü her geçen gün artırdığını ifade etti.

Bayraktar, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfinde yer aldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Türk mühendisliğinin gücünü denizlerimize taşımaya milletimizin refahı için aramaya, keşfetmeye ve üretmeye devam edeceğiz. Abdülhamid Han Sondaj Gemisi 4 yıldır Mavi Vatan'da Türkiye'nin enerjisinin izini sürüyor. 9 Ağustos 2022'de Akdeniz'de ilk görevine başlayan Abdülhamid Han Sondaj Gemimiz, bugün Karadeniz'de enerji bağımsızlığı hedefimizin en önemli aktörlerinden biri olarak çalışmalarını sürdürüyor. Akdeniz ve Karadeniz'de bugüne kadar 20 kuyuda görev yapan Abdülhamid Han, Göktepe-3 kuyusunda gerçekleştirdiği 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle de Türkiye'nin enerji tarihine önemli bir başarı kazandırdı."