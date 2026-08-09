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Ekonomi
AA 09.08.2026 13:08

TSE 129 personel alacak

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 129 personel alımı yapacak. TSE'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

TSE 129 personel alacak

Enstitünün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 25'i TSE uzman yardımcısı, 10'u mühendis, 2'si kimyager, 2'si hemşire, 28'i memur, 7'si tekniker, 19'u koruma ve güvenlik görevlisi, 4'ü teknisyen, 25'i odacı, 2'si bahçıvan ve 5'i şoför olmak üzere 129 personel alınacak.

Başvurular 21 Ağustos'ta başlayıp 11 Eylül saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar, başvurularını Kariyer Kapısı ve TSE'nin internet sitesinin (http://www.tse.org.tr) "Duyurular" bölümünde alım ilanının yayımlanmasını takiben, e-Devlet üzerinden TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim" adresleri üzerinden yapabilecek.

Adaylar, mezun oldukları öğrenim programları ve KPSS puan türlerine göre, en yüksek puanı alandan başlayarak sıralanacak. Atama yapılacak pozisyon sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacak.

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar 21 Eylül'de TSE'nin internet sitesi ile Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek.

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