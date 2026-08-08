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Ekonomi
AA 08.08.2026 11:49

Çiftçilerin internet kullanım oranı yüzde 86'ya ulaştı

Tarım sektöründeki teknoloji kullanımı her geçen gün artarken sektörde çalışanların internet kullanım oranı da buna bağlı olarak bu yıl yüzde 86'ya ulaştı.

Çiftçilerin internet kullanım oranı yüzde 86'ya ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de 16-74 yaş grubundaki bireylerin internet kullanım oranı bu yıl yüzde 92,3 oldu.

Meslek grubuna göre bireylerin internet kullanımları incelendiğinde, tarım, ormancılık ve su ürünleri sektöründe çalışanların internet kullanımının son yıllarda önemli artış gösterdiği görüldü.

Yapay zeka ve otomasyon sistemleri gibi yeni teknolojilerin tarımda kullanımının yaygınlaşması, üretimde verim ve kalitenin artmasına katkı sağlarken, sektörde buna bağlı internet kullanımı da artıyor.

Buna göre, 2017'de yüzde 38,6 olan "nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları"nın internet kullanım oranı, 2022'de yüzde 71'e, bu yıl da yüzde 86'ya yükseldi.

Böylece, çiftçi ve üreticilerin internet kullanım oranı 10 yılda iki katını aştı.

Büro hizmetlerinde çalışanların tamamı internet kullanıyor

Diğer sektörlerdeki internet kullanımı incelendiğinde, en yüksek kullanım oranının "büro hizmetlerinde çalışan elemanlar" kategorisinde olduğu görüldü.

Verilere göre, söz konusu meslek grubunda 2022'de yüzde 99,7 olan internet kullanımı, bu yıl yüzde 100'e ulaştı.

"Profesyonel meslek mensupları"nda internet kullananların oranı 2026'da yüzde 99,9, "sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar"da yüzde 99 ve "hizmet ve satış elemanları" meslek grubunda yüzde 98 olarak tespit edildi.

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