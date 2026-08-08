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Türkiye
AA 08.08.2026 12:01

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü kamyonete çarptı: 1 ölü, 15 yaralı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün kamyonete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü kamyonete çarptı: 1 ölü, 15 yaralı

Kütahyalılar firmasına ait, Z.Y. yönetimindeki yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesi yakınlarında, H.S. idaresindeki kamyonete arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Bariyerlere çarpan kamyonetin sürücüsü H.S'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyonette bulunan 1 kişi ile otobüsteki 14 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Afyonkarahisar Otobüs Trafik Kazası
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