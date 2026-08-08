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Gündem
AA 08.08.2026 13:03

Adıyamanlı Doğan ailesi için "aile danışmanlığı" süreci başlatıldı

Evliliklerinin 34. yılında tüp bebek yöntemiyle ikiz kız çocuğu sahibi olan ve ailecek yaptıkları Anıtkabir ziyaretiyle sosyal medyada ilgi gören Doğan ailesi için, "aile danışmanlığı" süreci başlatıldı.

Adıyamanlı Doğan ailesi için "aile danışmanlığı" süreci başlatıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Adıyamanlı Doğan ailesinin ve güzel evlatlarının yüzündeki tebessümün herkese umut olduğunu belirtti.

Ailenin bundan sonraki yolculuğunda da yanlarında olmaya devam edeceklerini aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Adıyaman İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda ailemiz için aile danışmanlığı sürecini başlattık. Yeni taşınacağı yuvalarında çocuklarımızın tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli planlamaları yaptık. Eğitimlerinden sosyal ihtiyaçlarına kadar her aşamayı ekiplerimizle yakından takip edeceğiz. Çünkü bizim için mesele yalnızca bir ihtiyacı karşılamak değil, bir ailenin güçlenmesine, çocuklarımızın güvenle büyümesine ve geleceğe umutla bakmasına eşlik etmek. Devletimizin şefkat eli ailemizin üzerinde biz de güzel kızlarımızın yanında olmaya, yüzlerindeki gülümsemeyi çoğaltmaya devam edeceğiz."

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş Aile
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