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Dünya
AA 08.08.2026 12:47

İşgalci İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırdı

İşgalci İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere topçu saldırıları gerçekleştirdi.

İşgalci İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırdı
[Arşiv]

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail topçuları, gece yarısından sabah saatlerine kadar Yukarı Nebatiye beldesinin çevresindeki Ali Tahir Tepesi ve ormanlık alanları aralıklarla hedef aldı.

Nebatiye kentine hakim Kefer Rumman Tepeleri ile Debşe Tepesi arasındaki bölgeye de İsrail ordusu tarafından topçu saldırıları düzenlendi.

Lübnan'da 1 milyon kişi yerinden edildi 

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 335 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

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