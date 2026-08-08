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Dünya
AA 08.08.2026 11:38

ABD Genelkurmay Başkanı Caine'in İran savaşından "çıkış yolu" aradığı iddia edildi

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in, İran ile savaşın daha fazla tırmanmasının yeni riskler yaratabileceği ve yalnızca hava saldırılarıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın hedeflerine ulaşılmasının zor olduğu gerekçesiyle çatışmadan "çıkış yolu" aradığı öne sürüldü.

ABD Genelkurmay Başkanı Caine'in İran savaşından "çıkış yolu" aradığı iddia edildi

Amerikan CNN kanalının konu hakkında bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı haberinde Caine'in, son haftalarda İran ile savaşın geldiği noktaya ilişkin endişelerini ABD yönetimindeki üst düzey yetkililerle paylaştığı belirtildi.

Caine'in, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile yaptığı görüşmelerde, çatışmayı tırmandırabilecek askeri seçeneklerin yaratabileceği riskleri ve yalnızca hava saldırıları düzenleyerek Trump'ın savaş bağlamındaki hedeflerine ulaşılmasının zor olduğunu gündeme getirdiği ileri sürüldü.

Görüşmelerde Caine'in, gerilimin azaltılmasına imkan sağlarken ABD'nin hedefleri doğrultusunda ilerleme kaydedildiğini gösterebilecek bir "çıkış yolu" üzerine yoğunlaştığı iddia edildi.

Öte yandan kaynaklar, Trump'ın, İran'a kara birlikleri gönderilmesine sıcak bakmadığını, hava saldırılarının ise Tahran'ı ABD'nin çıkarlarını gözeten bir anlaşmaya zorlayabileceğini düşündüğünü aktardı.

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