Suudi Arabistan'daki simge yapılar Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayraklarıyla ışıklandırıldı

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, ülkenin çeşitli bölgelerindeki öne çıkan simge yapılar ve gökdelenlere anlaşmanın imzalanması dolayısıyla düzenlenen kutlamalar kapsamında üç ülkenin bayrak renkleri yansıtıldı.

Bu görsel gösterinin Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasındaki köklü tarihi bağları ve güçlü ilişkileri simgelediği, üç ülkenin ortak stratejik çıkarlarına ve yakın savunma işbirliğine vurgu yaptığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, dün Mekke’de ülkeleri arasındaki "Ortak Savunma Anlaşması"na imza atmıştı.