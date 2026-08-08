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Dünya
AA 08.08.2026 00:43

Pakistan Başbakanı Şerif, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamaktan onur duyduğunu belirtti

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"nı imzalamaktan onur duyduğunu ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamaktan onur duyduğunu belirtti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Pakistan Başbakanı Şerif, sosyal medya hesabından Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan ortak savunma anlaşmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"nı imzalamaktan "onur" duyduğunu belirten Şerif, üç kardeş ülkenin inanç, dostluk ve barış ile güvenlik konusundaki ortak kararlılıkla birleştiğini vurguladı.

Şerif, "Haremeyn'in gölgesinde imzalanan bu tarihi anlaşmanın, gelecek nesiller için bir barış kalkanı olarak kalmasını ve üç kardeş ülkenin yanı sıra ümmete de refah getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan Mekke Savunma Anlaşması
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan Mekke Savunma Anlaşması

Mekke Ortak Savunma Anlaşması

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, bugün Suudi Arabistan'da ortak savunma anlaşması imzalamıştı.

Her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlayan anlaşma ile üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırının, hepsine karşı yapılmış sayılacağı hükme bağlanmıştı.

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