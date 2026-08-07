Bakan Kacır: Türk bilim insanları 10 Antarktika, 6 Arktik bilim seferi gerçekleştirdi

Sıfır Atık Vakfı ile TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü iş birliğinde hazırlanan "Kutuplarda Sıfır Atık" kitabının tanıtımında konuşan Bakan Kacır, bu çalışmaya öncülük ettikleri için Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve yöneticilerine teşekkür etti.

Kacır, "Öncelikle Kutuplarda Sıfır Atık kitabının hayata geçmesinde emeği olan başta Burcu hocamıza ve tüm yayın kuruluna, yazarlarımıza, aynı zamanda enfes fotoğraflarıyla kitabı süsleyen Anadolu Ajansı fotomuhabirlerimize ve muhabirlerimize de huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Tabi gerçekten aynı yılda başlangıcı gerçekleşmiş 2 önemli ulusal inisiyatifin yollarının kesiştiği bir proje için bir aradayız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2017 yılı hem saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin Sıfır Atık İnisiyatifi'ni başlattığı ve adım adım önce ulusal sonra küresel düzeye taşınan bir inisiyatifin gerçekten bizim bize yakışan bir değer teklifini, medeniyet değerleri teklifini dünya ile buluşturduğumuz Sıfır Atık İnisiyatifi'nin, yine 2017 yılında başlayan saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Türk bilim insanlarının Türkiye'nin kendi ulusal kapasitesiyle yeryüzünün en istisna coğrafyalarına, Antarktika'ya ve Arktik'e, Güney ve Kuzey Kutup coğrafyalarına, bilim seferleri düzenlemesiyle Türkiye'nin bu küresel yarışta güçlü şekilde var olmasını sağlayan bir diğer projeyle yolları bu kitap vesilesiyle kesişmiş oldu."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu 2 başlığı önceliklendirip önemsediklerini vurgulayan Kacır, her 2 konuyla ilgili ileri düzeyde mesuliyetlerinin olduğunu değerlendirdiklerini anlattı.

"Sıfır atık yaklaşımını hızla Türk sanayine kazandırma mesuliyetimiz var"

Kacır, Sıfır Atık ve Yeşil Üretim meselesinin kendileri için çok öncelikli olduğunu belirterek, yeryüzünde insanlık ailesi olarak karşı karşıya olunan en önemli meydan okumalardan biri olan küresel iklim değişikliğine dair mesuliyetin 3 merkezi sektöründen birinin de sanayi sektörü olduğunu söyledi.

Enerji, ulaştırma ve sanayi sektörlerinin küresel ısınma meselesinin 3 ana odağı olduğunu ifade eden Kacır, "Dolayısıyla bizim Türkiye'de sanayinin bir yandan yüksek teknoloji ve katma değer odaklı dönüşümünü gerçekleştirirken, o hedef doğrultusunda milli teknoloji hamlesini hayata geçirme gayretlerimizi sürdürürken bir yandan da bu sorumluluğun bilincinde yeşil üretim, yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi ve sıfır atık yaklaşımını da hızla Türk sanayisine kazandırma mesuliyetimiz var." ifadelerini kullandı.

Kacır, bu anlayışla pek çok projeyi hayata geçirdiklerine işaret ederek, "Bir yandan da kutup bilim seferleri bizim için önemli bir mesuliyet başlığı, önemli bir sorumluluk alanı. Buradaki sorumluluğumuz bilim insanlarımıza karşı olan sorumluluğumuz. Çünkü bizim bir iddiamız var. Biz diyoruz ki 'Türkiye cihanşümul bir milletin, Türk milletinin ülkesi olan Türkiye, devletiyle kendi öz evlatlarına, kendi bilim insanlarına, kendi araştırmacılarına dünyanın bütün ülkelerinde olan imkanları sunmalı' Bu anlayışla Türkiye'de adeta bir seferberlikle toplumu bilimle, bilim insanlarımızı da en ileri imkanlarla buluşturmanın çabası içindeyiz." şeklinde konuştu.

Kutup bilim seferlerinin en üst düzeyde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından himaye edilerek aslında Türk bilim insanlarının ufkunun en ileri seviyeye taşındığı laboratuvar çalışmaları olduğunu ifade eden Kacır, kutupların çok istisnai coğrafyalar olduğunu anlattı.

"16 kutup bilim seferine 300'den fazla bilim insanımız katıldı"

Kacır, 2 hafta önce Arktik'te bilim insanları ile birlikte olduklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Gerçekten orada bizzat müşahede ettim ki kutuplar yeryüzünün başka hiçbir coğrafyasında erişemeyeceğiniz bilgi hazineleri ve aynı zamanda sadece geçmişten binlerce yıl öncesinden değil, gelecekten de haber fısıldayan coğrafyalar. Yürütülen araştırmalar çoğunlukla iklim değişikliği odaklı araştırmalar ve bütün bu araştırmalar iklim değişikliğini eğer gerekli tedbirler alınmazsa önümüzdeki 10 yıllar içerisinde yer kürenin farklı coğrafyalarında oluşturabileceği etkileri ön görmeye, tahlillemeye ve böylelikle aslında insanlığa tabiri caizse alarm ilanı vermeye yönelik çalışmalar."

Yerkürenin ısındığını ve yaklaşık 200 yıllık sanayileşme tarihinde insanlık ailesi olarak iyi bir imtihan verilemediği için ortalama sıcaklıkların da 1,5 derece kadar yükseldiğini aktaran Kacır, kutup bölgelerinin çok daha hızlı ısındığını, kutup bölgelerindeki sıcaklık artışlarının ise dünya ortalamasının yaklaşık 3,5-4 misli hızla gerçekleştiğini söyledi.

Kacır, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla kutuplarda yapılan bilimsel çalışmalar insanlığın geleceği, gelecek nesiller için çok kritik nitelikte çalışmalar. Biz bakanlık olarak TÜBİTAK ile 2019 yılında hayata geçirdiğimiz Kutup Araştırmaları Enstitüsünün öncülüğünde Türk bilim insanlarının bu seferlere katılmasını, bu bilimsel araştırmaları gerçekleştiriyor olmasını sağlamaktan gerçekten onur duyuyoruz. Bugüne dek 10 Antarktika, 6 Arktik bilim seferini Türk bilim insanları gerçekleştirdi. Aslında geçmişte de Türk bilim insanlarının kutuplara merakı vardı. Ancak başka ülkelerin bilim seferlerine misafir araştırmacı olarak katılabildiklerinden Türkiye'de kutup bilim çalışmaları yürüten bilim insanı sayımız 2 elin parmağını dahi neredeyse geçmiyordu. Şimdi ise 2017 yılından bu yana düzenlediğimiz 16 kutup bilim seferine 300'den fazla bilim insanımız katıldı."

TEKNOFEST'te her yıl kutup bilim yarışmaları, iklim bilim yarışmalarının gerçekleştirildiğini hatırlatan Kacır, bu yarışmaların lise öğrencisi olan şampiyon takımlarını da bilim insanlarıyla birlikte bu bilim seferlerinde araştırmacı olarak görev almak üzere kutuplara gönderdiklerini ifade etti.

"Antarktika'da bir Türk bilim üssünü kalıcı olarak inşa etmeye hazırlanıyoruz"

Kacır, "Ne mutlu ki bu gençlerimiz sadece kutup bilim seferlerinde ve yarışmalarda değil, bu yıl özellikle şahit olduk ve gurur duyduk ki üniversite giriş sınavında da Türkiye birincilikleri elde ettiler ve aslında TEKNOFEST kuşağı olarak tarif ettiğimiz neslin ne kadar başarılı olabildiğini, hem akademik alanda hem de araştırma alanında sahada ne kadar nitelikli bir kuşağın yetişmekte olduğunu bizlere gösterdiler." dedi.

Kutupların stratejik bir değerinin olduğuna da işaret eden Kacır, halihazırda hem Güney hem Kuzey Kutbu bölgelerinin çoğunlukla barışçıl amaçlarla kullanılan bölgeler olduğunu ve Antarktika'nın tümüyle buna yönelik bir sistematiğinin olduğunu anlattı.

Bakan Kacır, Antarktika Danışma Konseyi'nin olduğunu ve Türkiye'nin buraya gözlemci üye olduğunu bildirerek, "İnşallah hedefimiz halihazırda sayısı 29 olan Danışma Konseyi Tam Üyeleri arasına dahil olmak. Bunun için tabi bu bilim seferlerini gerçekleştirmek çok önemli. Uluslararası bilim literatürüne katkıda bulunuyor olmak çok önemli. Bunu daha ileri düzeye çıkarabilmek için Antarktika'da bir Türk bilim üssünü de kalıcı olarak inşa etmeye hazırlanıyoruz. Bunun bütün proje çalışmalarını tamamladık. Çevre etki değerlendirme onaylarını danışma konseyinden aldık. İnşallah hızla bu projeyi Horseshoe Adası'nda gerçekleştirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kacır, bir yandan da son zamanlarda Grönland ile birlikte farkındalığının hızla yükseldiği Arktik'te, Kuzey Kutup Bölgesi'nde de daha etkin şekilde var olma çabası içinde olduklarını, Arktik Konseyi'ne üye olarak uluslararası işbirliklerini artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.