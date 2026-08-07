SpaceX roket enkazının çarptığı Ay'ın görüntüleri paylaşıldı

KASA, Danuri adlı ay yörünge aracının çarpmadan sonra kaydettiği görüntüleri, Ay yüzeyinin olaydan önceki fotoğraflarıyla birlikte paylaştı.

Güney Kore uzay ajansının açıklamasına göre roket enkazı, çarşamba günü saat 06.35 sıralarında Ay'a çarptı. SpaceX yetkilileri ise çarpışmanın kasıtlı olmadığını bildirdi.

Tekrar kullanılabilir Falcon 9 roketleri, üst aşama olarak adlandırılan bölümün Dünya'ya geri dönmesine, diğer kısımların ise uzayda ayrılmasına imkan tanıyacak şekilde tasarlandı. SpaceX bu tür roketleri birden fazla görevde kullandı.

Bilim insanlarının Ay'a saatte yaklaşık 8 bin 700 kilometre hızla çarpacağını öngördüğü Falcon 9 roketinin boş üst aşaması, yaklaşık beş katlı bir bina büyüklüğünde ve Dünya'da yaklaşık 4 bin kilogram ağırlığında bulunuyor.

Dünya için tehlike yok

Roket parçasının Ay'a çarpmasıyla oluşan kısa ve şiddetli parlama, yüksek teknolojili teleskoplara sahip amatör astronomlar tarafından bile zorlukla izlenebildi. Ancak Seul uzay ajansı da dahil olmak üzere büyük gözlemevleri verileri analiz etmeye devam ediyor.

Çarpışma Dünya için herhangi bir tehlike oluşturmazken, Cambridge Üniversitesinden astronom Matt Bothwell uzay kirliliğine ilişkin endişelerini dile getirdi.

Bothwell, "Uzay her geçen gün daha da kalabalıklaşıyor. Her yıl uzaya daha fazla cisim fırlatıyoruz" diyerek, önümüzdeki birkaç on yıl içinde Dünya yörüngesini aşmanın bile oldukça zorlaşabileceği uyarısında bulundu.

Söz konusu Falcon 9 roketi, geçen yılın ocak ayında Florida'dan fırlatıldığından bu yana yörüngede bulunuyordu.

Ocak 2025 görevinde kullanılan aynı roket güçlendirici bölümünün, 10 Ağustos'ta 18. uçuşunu gerçekleştirmesi planlanıyor. SpaceX, bu görevle alçak Dünya yörüngesine 29 Starlink uydusu fırlatmayı hedeflediğini belirtiyor.

Geçen ocak ayında Florida'dan fırlatılan roket, iki ay aracını uzaya taşıyordu. Roketin görevi, üst aşamayı iki ay aracını da Dünya yörüngesinden çıkarıp Ay'a doğru bir rotaya sokacak kadar güçlü bir şekilde ateşlemekti.

Görevini tamamlayan roket parçası, Ay'a doğru uzanan ve geri dönen uzun bir yörüngede sürüklendi. Sonraki 18 ay boyunca Dünya, Ay ve Güneş'in hafif kütle çekim kuvveti ile Güneş ışığı roket parçasına ivme kazandırdı.

Roket parçasını takip eden astronomlar, bu küçük itişlerin parçayı Ay'a doğru bir rotaya soktuğunu ve her geçen gün hız kazandığını tespit etti.

Çarşamba günü gerçekleşen çarpışma dünyanın birçok yerinde gündüz saatlerine denk geldi. Ancak meydana gelen küçük parlama, teleskopla bile görülemeyecek kadar zayıf kaldı.