İşgalci İsrail askerleri 2 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine bağlı Takku beldesine gerçek mermi kullanarak baskın düzenledi.

Ailelerinin evlerine düzenlenen baskınlar ve aramaların ardından biri çocuk, diğeri genç 2 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail ordusunun Cenin kentinin Nezlet eş-Şeyh Zeyd, Raba ve Tura köylerine düzenlediği baskınlarda ise evler arandı, bazı giriş ve yollar kapatıldı, esnaf dükkanlarını kapatmaya zorlandı.

Ramallah'ın doğusundaki El-Mezraat eş-Şarkiyye beldesine de giren İsrail askerleri bölgede devriye gezdi.

İsrail askerleri ayrıca, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Er-Ram beldesine de gaz bombalarıyla baskın düzenlerken, Caba askeri kontrol noktasında Filistinlilere ait araçlara gaz bombası attı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden saldırı

Öte yandan, görgü tanıkları ve yerel kaynaklara göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ın El-Muğayyir ve Ebu Fellah köyleri arasında Filistinlilerin araçlarına taşlarla saldırdı ve bir araca çarpmaya çalışarak hasara yol açtı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ayrıca İsrail ordusunun koruması altında Ramallah'ın Deyr Ebu Meşal köyüne de saldırı gerçekleştirdi.

Filistin Sesi Radyosu'nun haberine göre, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı El-Lubben eş-Şarkiyye köyünde ise Filistinliler, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin "Vad eş-Şair" bölgesindeki evlere yönelik saldırı girişimini engelledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik baskı, gözaltı ve saldırılarında şiddetli bir artış yaşanıyor.