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Gündem
TRT Haber 08.08.2026 10:41

Van ve Afyonkarahisar'daki 2 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van ve Afyonkarahisar'da yürütülen çalışmalarla intihar ve kaza süsü verilen iki ölüm olayının ardındaki gerçeklerin aydınlatıldığını açıkladı.

Van ve Afyonkarahisar'daki 2 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, adaletin gecikmemesi kara gerçeğin karanlıkta kalmamasının da kendileri için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Gürlek, "Bu anlayışla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü iş birliği, Cumhuriyet başsavcılıklarımız ve kahraman güvenlik güçlerimizin etkin koordinasyonuyla faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz." dedi.

Bu çerçevede, kamu vicdanını yaralayan iki olayda daha önemli gelişmeler kaydedildiği bilgisini aktaran Gürlek, "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Van ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile İl Jandarma Komutanlıklarımızın yürüttüğü ortak çalışmalarla, intihar ve kaza süsü verilen iki ölüm olayının ardındaki gerçekler aydınlatıldı." ifadelerini kullandı.

14 yaşındaki Damlanur'un ölümüyle ilgili 7 gözaltı

Gürlek'in açıklamasına göre, Van’ın Başkale ilçesinde 10 Ocak 2024 tarihinde hayatını kaybeden 14 yaşındaki Damlanur Sarihan’ın ölümünün intihar olmadığına dair önemli bulgulara ulaşıldı. Gizli tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, bir şüphelinin elinde atış artığı bulunması, olayda kullanılan silahın niteliği, silah üzerinde parmak izi olmaması ve olay sonrası iletişim kayıtları titizlikle değerlendirildi.

Elde edilen bulgular üzerine soruşturma, kasten öldürme şüphesiyle derinleştirildi ve 7 Ağustos 2026 tarihinde Tekirdağ, Hakkâri ve Van’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

4 yaşındaki Yunus Emre, darp edilerek öldürülmüş

Afyonkarahisar’da ise 24 Ocak 2026 tarihinde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar’ın yüksekten düşmediği, darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıkarıldı. Otopsi bulguları ile şüpheli ifadeleri arasındaki çelişkiler üzerine derinleştirilen soruşturmada; olayın "yüksekten düşme" gibi gösterilmeye çalışıldığı ve gerçeğin gizlenmesi için delillerin karartıldığı tespit edildi.

Bu soruşturma kapsamında üvey baba B.K. çocuğu kasten öldürme ve eziyet; üvey dede M.K. ise ihmal suretiyle kasten öldürme ve suç delillerini gizleme suçlarından tutuklandı. Anne Z.K. ve A.K. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Gürlek, "Her iki dosyada büyük bir dikkat ve özveriyle çalışan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımıza, Van ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Van ve Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlıklarımıza ve soruşturmalarda görev alan tüm yargı ve kolluk mensuplarımız ile kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

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