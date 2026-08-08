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Türkiye
AA 08.08.2026 11:05

Çekmeköy'de istinat duvarı çöken inşaatın yanındaki 5 katlı bina boşaltıldı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, temel kazısı sırasında bir binada hasar oluşmasının ardından alınan tedbirler kapsamında çevredeki 3 bina daha boşaltıldı. Riskli binanın temel kısmına ise kaymayı önlemek amacıyla toprak dolduruldu.

Çekmeköy'de istinat duvarı çöken inşaatın yanındaki 5 katlı bina boşaltıldı

50. Yıl Mahallesi'nde bir inşaat alanında sürdürülen temel kazı çalışmaları sırasında bitişikteki binada hasar meydana gelmesi üzerine başlatılan incelemeler devam ediyor.

Olayın ardından ilk etapta boşaltılarak mühürlenen binanın çevresinde yapılan teknik incelemelerde, risk taşıdığı belirlenen 3 bina daha tedbir amacıyla tahliye edildi. Böylece bölgede boşaltılan bina sayısı 4'e ulaştı.

Polis ve zabıta ekipleri binaların etrafına emniyet şeridi çekerek geniş güvenlik önlemi alırken, vatandaşların evlerine girişine izin verilmiyor.

Öte yandan, hasar gören binadaki çökme ve kayma riskini azaltmak amacıyla temel boşluğuna iş makineleriyle toprak dolduruldu. Bölgede yürütülen tedbir ve dolgu çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

"Bina yana doğru yattı"

Binası tahliye edilen mahalle sakinlerinden Veysi Akın, gürültü üzerine sarsıntı hissederek dışarı çıktıklarını söyledi. Gece saatlerinden bu yana sokakta beklediklerini belirten Akın, "Gürültüyü duyunca deprem oluyor sandık. Yan taraftaki kazı sırasında temelde boşalma meydana gelmiş. Geceyi dışarıda geçirdik, mağdur durumdayız. Evimizde değerli eşyalarımız var, bekleyişimiz sürüyor." dedi.

Mahalle sakinlerinden Duygu Şahmutoğlu ise gece saatlerinde büyük bir gürültü duyduklarını ifade ederek, "Hafriyat çalışmasında fazla kazı yapıldığı için sıkıntı yaşandığı söylendi. Yan bina ile bizim bina arasında 10 santimetreden fazla açılma oldu, bina yana doğru yattı. Tedbir amaçlı diğer binalar da boşaltıldı. Yetkililerden gelecek kararı bekliyoruz." diye konuştu.

Ekiplerin bölgedeki inceleme ve güvenlik önlemleri sürüyor.

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