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Gündem
AA 09.08.2026 14:03

Evlilik öncesi beyaz eşya hayali kabusa döndü: Parasını ödedi, ürünleri alamadı

Antalya'da bir beyaz eşya bayisinden ürün satın alan yaklaşık 20 kişi, ödemelerini yaptıkları halde ürünlerini teslim alamadıklarını iddia etti. 7 mağdur adına savcılığa suç duyurusunda bulunulurken ödenen toplam tutarın 1 milyon 102 bin 700 lira olduğu öğrenildi.

Evlilik öncesi beyaz eşya hayali kabusa döndü: Parasını ödedi, ürünleri alamadı

Şikayetçilerden emekli astsubay Ozan Esen, gazetecilere, yaklaşık 1,5 yıl önce 140 bin lira değerindeki beyaz eşyaları satın aldığını söyledi.

Taksitlerini önceden yatırıp, ürünleri sonra almak üzere anlaşma yaptıklarını belirten Esen, "Bize ürünlerin depoda bekletileceği söylendi. Yaklaşık 2 ay önce beyaz eşyalarımı almak istediğimde bayinin iflas ettiğini öğrendik. Muhatap bulamıyoruz. Ürünlerin güncel değeri 220-230 bin lira arasında" dedi.

Tunahan Savran da 138 bin lira ödediğini ifade ederek, "Evlilik öncesinde ödemelerimi tamamlamak istedim. Daha sonra ürünleri almak için bayiye gittim ancak bayinin kapandığını öğrendim" diye konuştu.

20 kişi 1,1 milyondan fazla ödeme yaptı

Avukat Sena Çokçevik ise kendisine ulaşan 7 kişi için hukuk mücadelesi başlattıklarını kaydetti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını dile getiren Çokçevik, "İlgili firma yetkilileri hakkında şikayetçi olduk. Hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Yaklaşık 20 kişinin mağdur edildiğini anlatan Çokçevik, söz konusu bayiye 7 müvekkilinin toplam 1 milyon 102 bin 700 lira ödeme yaptığını ifade etti.

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