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Dünya
AA 09.08.2026 13:11

İran: ABD tüm şartlarımızı kabul edene kadar Hürmüz'ü kontrol altında tutacağız

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, ülkesinin stratejisinin "ABD, Tahran'ın tüm şartlarını kabul edene kadar Hürmüz Boğazı'nı kontrol altında tutmak" olduğunu söyledi.

İran: ABD tüm şartlarımızı kabul edene kadar Hürmüz'ü kontrol altında tutacağız

İran devlet televizyonuna konuşan Muhibbi, Hürmüz Boğazı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hürmüz Boğazı'nın bugün İran açısından sadece bir su yolu değil aynı zamanda bir çatışma alanı da olduğunu belirten Muhibbi, "Stratejimiz, düşman tüm şartlarımızı kabul edene kadar boğazı kontrol altında tutmaktır." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de dün yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD tarafından İslamabad Mutabakat Zaptı'nın ihlal edilmesinin telafi edilmesi dahil olmak üzere diğer şartlara bağlıdır." demişti.

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Hürmüz Boğazı
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