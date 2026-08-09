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Dünya
AA 09.08.2026 12:37

Ukrayna: Rus ordusu bu gece 17 füze ve 202 SİHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna, Rus ordusunun bu gece ülkenin farklı bölgelerini 17 füze ve 202 silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) hedef aldığını bildirdi. Rusya ise Ukrayna’nın askeri amaçla kullanılan Odessa ve Çornomorsk limanlarını vurduklarını duyurdu.

Ukrayna: Rus ordusu bu gece 17 füze ve 202 SİHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın bu gece ülkenin çeşitli bölgelerine hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.

Rus ordusunun Ukrayna'ya 17 füze ve 202 SİHA fırlattığı aktarılan açıklamada, hava savunma kuvvetlerince 174 SİHA'nın imha edildiği belirtildi.

Harkiv Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Harkiv kentine düzenlediği saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 21 kişinin yaralandığını kaydetti.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinin (DSNS) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Rusya'nın Odessa kentine saldırılarında 8 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Rusya: Ukrayna’nın askeri amaçla kullanılan Odessa ve Çornomorsk limanlarını vurduk

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın askeri amaçlı kullandığı Odessa ve Çornomorsk limanlarını vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’nın limanlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Ordu için kullanılan Odessa ve Çornomorsk limanlarında askeri mülk, yakıt ve yağ depoları ile yük aktarma tesisinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, Odessa Limanı’nın kuzeydoğusunda bulunan Belyarı ve Novıye Belyarı yerleşim yerlerinde de yakıt tanklarının hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada, saldırılarda havadan ve karadan yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı ifade edildi.

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