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Ekonomi
AA 08.08.2026 14:44

Bakan Kacır, COP31 odaklı Hızlandırma Desteği çağrısını açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB'in teknoloji merkezlerine yönelik destek programıyla, TEKMER işletici kuruluşları ile GO (girişim ofisi) sahibi Teknopark yönetici şirketlerine, 6,5 milyon liraya kadar destek sağlayacaklarını bildirdi.

Bakan Kacır, COP31 odaklı Hızlandırma Desteği çağrısını açıkladı

Bakan Kacır, KOSGEB tarafından hayata geçirilen COP31 Odaklı Hızlandırma Desteği Çağrısı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma vizyonları doğrultusunda, teknoloji odaklı girişimlerin küresel ölçekte büyümesini desteklemeyi sürdürdüklerini belirten Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"KOSGEB tarafından hayata geçirilen COP31 Odaklı Hızlandırma Desteği Çağrısı ile temiz enerji, iklim teknolojileri, sürdürülebilir tarım, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir finans alanlarında faaliyet gösteren girişimlerin, uluslararası pazarlara açılmasını hedefliyoruz. Program kapsamında, TEKMER işletici kuruluşları ile GO sahibi Teknopark yönetici şirketlerine 6,5 milyon liraya kadar destek sağlayarak, bünyelerindeki girişimlerin uluslararası büyümelerini sağlayacak, hızlandırma programlarının hayata geçirilmesini destekleyeceğiz. Bu destek sayesinde, girişimlerin yeni yatırım ve işbirliği fırsatlarına erişimlerinin güçlendirilmesini amaçlıyoruz."

Programa son başvuru tarihi 30 Ağustos olarak belirlendi.

ETİKETLER
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mehmet Fatih Kacır KOSGEB
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