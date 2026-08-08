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Türkiye
AA 08.08.2026 14:31

Şanlıurfa'da termometreler 47 dereceyi gösterdi

Şanlıurfa'da etkisini sürdüren sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Şanlıurfa'da termometreler 47 dereceyi gösterdi

Termometrelerin 47 dereceyi gösterdiği kentte, sıcaktan korunmak isteyen vatandaşlar parklar ve yeşil alanlarda vakit geçirmeyi tercih ediyor.

Kentte belediye işçileri de kavurucu sıcağa rağmen asfalt dökerek mesai yapıyor. Kent merkezindeki Atatürk Bulvarı'nda yol yenileme çalışması yapan işçiler, hem hava sıcaklığı hem de yola serilen asfaltın ısısıyla mücadele ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi asfalt şefi İzzettin Uyar, hava sıcaklığının gölgede bile vatandaşları zorladığını söyledi.

Şanlıurfa'da termometreler 47 dereceyi gösterdi

"Bu sıcakta Şanlıurfalı hemşehrilerimize hizmet ediyoruz"

İşçilerin vatandaşı mağdur etmemek için sıcağa rağmen çalışmasını sürdürdüğünü belirten Uyar, "Öğlen saat 13.00 şu an yaklaşık 50 derece sıcak var. Asfalt sıcaklığı ise bunun çok daha fazlası. Bu sıcakta Şanlıurfalı hemşehrilerimize hizmet ediyoruz." diye konuştu.

İşçilerden Bedir İnce de "Biz asfaltın sıcağıyla 50 derecede mücadele ediyoruz. Şanlı şehrimiz için çalıştığımız için gurur duyuyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Ahmet Yılmaz ise "Devletimiz bu sıcakta bize hizmet ediyor. Bu sıcakta seferber olan herkesten Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

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