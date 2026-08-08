Az Bulutlu 32.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.08.2026 14:42

BAE, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir gemisini füzeyle hedef aldığını duyurdu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'ne (ADNOC) ait bir geminin Hürmüz Boğazı'nda İran'ın füzeli saldırısına maruz kaldığını açıkladı.

BAE, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir gemisini füzeyle hedef aldığını duyurdu

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, ADNOC'a ait bir geminin sabah saatlerinde Hürmüz Boğazı'nda füzeli saldırıya maruz kaldığı belirtildi.

Haberde, saldırıda herhangi bir can kaybının olmadığı aktarıldı.

Bu arada BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ADNOC şirketine ait geminin "İran tarafından hedef alınması" şiddetle kınandı.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı ifade edilen açıklamada, saldırının, seyrüsefer özgürlüğünü vurgulayan, ticari gemileri hedef almayı veya uluslararası denizcilik yollarını aksatmayı reddeden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2817 sayılı kararının açık bir ihlali olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ticari gemileri hedef almanın, Hürmüz Boğazı'nı baskı veya ekonomik şantaj aracı olarak kullanmanın, İran Devrim Muhafızları tarafından gerçekleştirilen "bir korsanlık" olduğu, bölgenin ve halkının istikrarına, ayrıca küresel enerji güvenliğine doğrudan bir tehdit oluşturduğu ifade edildi.

İran'ın saldırılarına son vermesi çağrısının yapıldığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın ön koşulsuz şekilde geçişlere açılması istendi.

ETİKETLER
İran ABD İran ilişkileri Birleşik Arap Emirlikleri
Sıradaki Haber
İran lideri Hamaney'in Başdanışmanı: Bölge ülkeleri artan iş birliğiyle güvenliği sağlayabilirler
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:47
Bakan Kacır, COP31 odaklı Hızlandırma Desteği çağrısını açıkladı
14:37
Kişisel temizliğine özen göstermeyen eş boşanmada "tam kusurlu" sayıldı
14:42
İran lideri Hamaney'in Başdanışmanı: Bölge ülkeleri artan iş birliğiyle güvenliği sağlayabilirler
15:39
İran ve Umman, Hürmüz Boğazı’nın açılması için anlaşmaya çok yakın
14:34
Şanlıurfa'da termometreler 47 dereceyi gösterdi
14:13
İİT, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladı
Tuz Gölü'nün sonsuz beyazlığında atla gün batımı keyfi yaşanıyor
Tuz Gölü'nün sonsuz beyazlığında atla gün batımı keyfi yaşanıyor
FOTO FOKUS
ASELSAN'ın geliştirdiği "TOLUN P"den tam isabet
ASELSAN'ın geliştirdiği "TOLUN P"den tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ