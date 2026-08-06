WWF: İtalya'da bu yaz çıkan orman yangınlarında 70 bin hektar alan kül oldu

ANSA haber ajansının Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) raporuna dayandırdığı haberine göre, İtalya'da bu yazki orman yangınlarında 70 bin hektar alan kül oldu.

Bu rakam yaklaşık 100 bin futbol sahası kadar alana denk geliyor.

Yangınların yaklaşık üçte biri koruma altındaki alanlarda çıkarken son 20 yılda orman yangınlarında yok olan alan miktarı yüzde 133 artış gösterdi.

Öte yandan diğer Avrupa ülkelerinde durum daha da ağır.

İspanya'da 219 bin hektar, Fransa'da 91 bin hektar alan yandı.

Raporda görüşlerine yer verilen WWF Avrupa Birliği Ormanlar Sorumlusu Anke Schulmeister‑Oldenhove, "Avrupa yanıyor ancak itfaiyeciler umutsuzca su sıkarken, liderlerimiz klimalı odalarında oturup, Avrupa Birliği’nin iklim ve doğa yasalarını ne kadar sulandırmaları gerektiğini tartışıyorlar. Asıl soru bu yasaları gelecek felaketleri önlemek için ne kadar güçlendirmeleri gerektiği olmalı." ifadelerini kullandı.