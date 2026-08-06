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Dünya
AA 06.08.2026 09:37

Trump ülkeye düzensiz göçmen girişini durdurduklarını savundu

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesine düzensiz göçmen girişinin durduğunu savunarak suç işleyen kayıtsız göçmenleri sınır dışı etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Trump ülkeye düzensiz göçmen girişini durdurduklarını savundu

Trump, Las Vegas'ta katıldığı bir etkinlikte sık sık eleştiri alan göçmen politikasını savundu.

Göreve geldikten kısa süre sonra düzensiz göçmen girişini durdurduğunu belirten Trump, "30 günde, milyonlarca milyonlarca insanın ülkemizi işgal etmesini durdurdum. Düşünsenize, ülkemiz işgal ediliyordu. Güney sınırımızdan 25 milyon kişi ülkemize geliyordu." ifadelerini kullandı.

Trump, son 15 ayda ülkeye tek bir düzensiz göçmenin girmediğini öne sürdü.

"Göçmen suçları belasını" ortadan kaldırmak için çalıştıklarını söyleyen Trump, "Geçen hafta İspanya'da olanları gördünüz, 60 binden fazla göçmen sınıra akın etti, bir kasabayı işgal ettiler, masum vatandaşlara saldırdılar ve sokaklarda yağma yaptılar. Komünistlerin Amerika için istediği de bu." diye konuştu.

Trump, ABD Göç ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin yaptığı gözaltıları ve sınır dışı etmeleri savunarak "Her zaman kolluk kuvvetlerimizin yanında olacağız." dedi.

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