Açık 29.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.08.2026 08:52

Trump, ABD'nin mühimmat sıkıntısı çektiği yönündeki haberleri yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin "ciddi düzeyde mühimmat sıkıntısı" çektiği yönündeki haberleri yalanladı ve bu tür iddiaları yayanların yargılanacağını belirtti.

Trump, ABD'nin mühimmat sıkıntısı çektiği yönündeki haberleri yalanladı

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin yeterli askeri stoka sahip olmadığı iddialarına karşı çıkarak, "ABD'nin özellikle belirli türlerde olmak üzere çok büyük miktarda 'mühimmatı' var. Ayrıca, ihtiyaç duyuldukça büyük miktarlarda üretiliyor ve ABD'ye gönderiliyor." ifadelerini kullandı.

Savunma şirketlerinin, ABD tarihindeki en fazla sayıda tesis ve fabrikayı inşa ettiğine dikkati çeken Trump, "Bu hain açıklamaları sızdıranlar avlanıyor. Uzun süreli hapis cezaları talep edilecek." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
Donald Trump ABD
Sıradaki Haber
SpaceX roketi Ay'a çarptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:24
İranlı yetkili, Hürmüz Boğazı'nın İran'a yönelik tehditler sona erene kadar kapalı kalacağını söyledi
10:24
AR-GE çalışmalarına geçen yıl 253,5 milyar lira harcandı
10:11
Bakan Gürlek, Behçet Oktay’ın ailesini kabul edecek
10:04
Çaldığı motosikletle gezerken yakalandı
10:02
Borsa İstanbul 13.728,70 puandan başladı
10:01
Brent petrolün varili 79,91 dolardan işlem görüyor
Bafra Ovası'nda kavun-karpuz bereketi
Bafra Ovası'nda kavun-karpuz bereketi
FOTO FOKUS
Yunanistan'ı "KAAN" korkusu sardı
Yunanistan'ı "KAAN" korkusu sardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ