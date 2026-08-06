SpaceX roketi Ay'a çarptı

Saat saat 8 bin 700 kilometre hızla gerçekleşen çarpışma doğrudan görüntülenemese de, Şili'deki bir teleskop çarpışmanın ardından meydana gelen enkaz ve toz bulutunu tespit etti.

Uzmanlar, roket parçasının Ay'a çarpmasının kaçınılmaz bir sonuç olduğunu bildirdi.

Söz konusu olay, ABD ve Çin'in Ay'a astronot gönderme yarışı sürerken uzay çöplerine ilişkin endişeleri yeniden gündeme getirdi.

2022 yılında da Çin'e ait bir roket benzer şekilde Ay yüzeyine kontrolsüz olarak düşmüştü.

SpaceX yetkililerinden Julianna Scheiman, kazanın kasıtlı olmadığını, güneş aktivitesi ve yer çekimi kuvvetlerinin birleşimi sonucu roketin rotasının Ay'a kaydığını açıkladı. Şirketin gelecekte bu tür olayların önüne geçmek için NASA ile birlikte çalıştığı belirtildi.

Enkaz bulutu Şili'deki teleskopla tespit edildi

Boston Üniversitesinden Carl Schmidt, ekibinin gözlemlerinde Ay'daki çarpışmaya dair işaretlerin net şekilde görüldüğünü aktardı. Avrupa Güney Rasathanesi'nin Şili'deki Çok Büyük Teleskop'u (VLT), çarpışmanın ardından uzaya yayılan sodyum ve lityum akışını tespit etti.

Gök bilimciler, roketin Ay'ın Einstein Krateri yakınlarındaki ıssız bir alana düştüğünü tahmin ediyor.

Çarpışmanın yaşandığı bölgedeki kraterin ve oluşan hasarın kesin görselleri için NASA'nın Ay Yörünge Keşif Aracı'nın (LRO) bölge üzerinden geçerek fotoğraf çekmesi bekleniyor.

4 ton ağırlığında ve 12 metreden uzun olan söz konusu roket parçası, 15 Ocak 2025'te Cape Canaveral'dan iki özel Ay aracını fırlatmak için kullanılmıştı. Görevin ardından yörüngede serbest kalan roket, kontrolden çıkarak sürüklenmeye başlamıştı.