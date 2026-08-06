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Dünya
The Guardian 06.08.2026 06:39

Sosyal medya fenomeni canlı yayında vurularak öldürüldü

Meksikalı popüler bir sosyal medya içerik üreticisi, kartel şiddetinin yaygın olduğu Sinaloa eyaletindeki bir restoranın önünde canlı yayın yaptığı sırada silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Sosyal medya fenomeni canlı yayında vurularak öldürüldü

TikTok'ta yaklaşık 600 bin takipçisi bulunan ve komedi videolarıyla tanınan Cesar Gastelum, Culiacan şehrindeki bir fast food restoranının önünde iki arkadaşıyla birlikte çekim yapıyordu.

Üç kişinin de yemek kuryelerinin giydiği parlak turuncu ceketleri ve sırt çantalarını taşıdığı belirtildi.

İki kişinin bulunduğu bir motosikletin gruptakilerin yanında durduğu ve sürücünün silahını çekerek Gastelum'a yakın mesafeden ateş ettiği bildirildi.

Sinaloa'dan bir güvenlik yetkilisi, Gastelum'un ölümünü doğrulayarak geniş çaplı bir güvenlik operasyonunun başlatıldığını açıkladı.

Söz konusu cinayet, Sinaloa kartelinin fraksiyonları arasında kontrolü ele geçirme mücadelesinin yaşandığı Culiacan'daki şiddet olaylarının son örneği oldu.

Meksika Güvenlik Kabinesi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Gastelum'un suç grubuyla ilişkilendirilen bazı paylaşımlarının incelendiğini bildirdi. Açıklamada, sorumluların tespit edilmesi ve yakalanması için kamera kayıtları ile diğer delillerin analiz edildiği ifade edildi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, yetkililerin cinayeti soruşturduğunu ve faili tespit etmek için çalıştığını belirtti.

Sheinbaum, sabah düzenlediği basın toplantısında, olayın arkasındaki asıl faillerin ve varsa azmettiricilerin yakalanması ile bu траjik cinayetin nedeninin ortaya çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Sinaloa kartelinin iki grubu arasında Eylül 2024'te başlayan çatışmalardan bu yana Culiacan'da en az 12 sosyal medya içerik üreticisi öldürüldü.

Sosyal medya fenomenlerinin Jalisco eyaletinde de hedef alındığı aktarıldı. 23 yaşındaki Valeria Marquez de geçen yıl TikTok'ta canlı yayın yaptığı sırada bir güzellik salonunda vurularak öldürülmüştü.

Yetkililer, Jalisco Yeni Nesil karteliyle bağlantılı bir suç hücresinin lideri Ramon Angel Alvarez Ayala'nın cinayetle ilişkili olarak gözaltına alındığını duyurmuştu.

Ayala, Michoacan eyaletinin en büyük ikinci şehri Uruapan'ın belediye başkanı Carlos Manzo'nun Kasım 2025'te öldürülmesi emrini vermek ve suikastı finanse etmekle de suçlanıyor.

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