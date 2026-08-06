Almanya'da havalimanında patlayıcı yüklü İHA bulundu

Saksonya polisinden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde bir çalışanın Ukrayna'ya ait kargo uçaklarının yakınında patlayıcı düzeneği fark etmesi üzerine Leipzig/Halle Havalimanı'na bir bomba imha robotu sevk edildi. Aynı havalimanı yakınlarında tanımlanamayan ikinci bir cisim de bir kargo uçağıyla çarpıştı. Uçak, hafif hasarla Hannover'a iniş yaptı.

Almanya İçişleri Bakanı, yaşanan olayların yeni bir tehdit seviyesine işaret ettiğini bildirdi.

Alman havalimanları; son aylarda askeri üsler, havalimanları, enerji terminalleri, limanlar ve lojistik şirketleri üzerinde gerçekleşen yetkisiz İHA uçuşlarının ardından yüksek alarm durumuna geçti. Polis, Moskova'nın reddettiği olası bir Rus dahiliyetine ilişkin uyarılarda bulundu.

Almanya'nın doğusundaki Leipzig/Halle Havalimanı, Alman ordusu ve NATO müttefikleri tarafından askeri malzeme taşımacılığında kullanılırken, aynı zamanda Ukrayna'nın hava kargosunun çoğunu taşıyan Antonov Havayolları için de bir üs görevi görüyor. Havalimanı, lojistik grubu DHL için de ana merkez konumunda bulunuyor.

Bir polis sözcüsü, patlayıcı yüklü cismin park halindeki Antonov uçaklarının yakınında tespit edildiğini açıkladı.

Düzenekten fünye çıkarıldı. Polis daha sonra kontrollü patlatma gerçekleştirdi. Kuzey pistindeki uçuşlar 01.55'te yeniden başladı. Güney pisti ise kapalı kalmaya devam ediyor.

Profesyonel bir hibrit tehdit senaryosu

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, tüm bunların acemice bir yaklaşımı işaret etmediğini, üzerinde durmaya devam edecekleri profesyonel ve hibrit bir tehdit senaryosundan bahsedildiğini söyledi.

Şüpheli ismi vermeyen Dobrindt, soruşturmanın yabancı güçleri de kapsayabilecek olası bir rekabete işaret edebileceğini açıkladı.

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Oleksii Makeiev, Welt TV'ye yaptığı açıklamada, failin Rusya'dan başkası olamayacağını dile getirdi. Rusya'dan ise konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

King's College London Güvenlik Çalışmaları Profesörü Peter R. Neumann, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Almanya'da şüpheli İHA'larla ilgili benzer olayların ancak Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya başlattığı geniş çaplı işgalden bu yana yaşandığına dikkati çekti. Neumann, dün geceden itibaren İHA savaşının Almanya'ya ulaştığını ve yıllardır bilinen bir zafiyeti ortaya çıkardığını belirtti.

Temmuz 2024'te, Birleşik Krallık ve AB ülkelerini hedef alan paket yangınları serisinin bir parçası olarak, Leipzig/Halle Havalimanı'nda bir DHL kargo uçağına yüklenemeden yerde bir paket alev almıştı.

Olayın Moskova ile bağlantılı bir sabotaj olabileceğinden şüpheleniliyor.

Yetkililere göre paketlerde, titreşimli masaj yastıklarına gizlenmiş elektronik zamanlayıcılarla tetiklenen patlayıcı düzenekler yer alıyordu.

Rusya, söz konusu olaylarla herhangi bir ilgisi olduğunu reddetti.

Geçen yıl da Çinli bir kadın, Leipzig/Halle Havalimanı'ndaki uçuş programları ve kargo hareketleri hakkındaki bilgileri Pekin adına casusluk yapan bir kişiye aktardığı gerekçesiyle mahkum edilmişti.