El Nino önümüzdeki yılın sonuna kadar 50 milyon kişiyi akut açlığa sürükleyebilir

Söz konusu durum, Afrika'nın bazı bölgelerinde yıllardır süren kuraklık ve İran'daki savaşın gıda fiyatları üzerindeki baskısı nedeniyle halihazırda tehlikeli düzeyde açlıkla karşı karşıya olan yüz milyonlarca kişiye ilave bir yük getirecek.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı çarşamba günü yaptığı uyarıda, tahmin edilen El Nino'nun bazı modellerin öngördüğünden daha zayıf kalması halinde dahi birçok ülkeyi uçuruma sürükleyeceğini belirtti.

Olayın, şu anda akut gıda güvensizliği yaşayan 45 ülkedeki 225 milyon kişiye yüzde 20'den fazla ilave nüfus ekleyeceği bildirildi.

Analize göre Orta ve Güney Amerika, Karayipler ve Güney Afrika'nın durumdan en fazla etkilenmesi bekleniyor. Güney ve Güneydoğu Asya'da ise normalden daha az yağış görüleceği, bunun da tarım ve çiftçiler için ciddi sorunlara yol açacağı ifade edildi.

Son 70 yılın en güçlüsü olabilir

Pasifik Okyanusu'nda birkaç yılda bir gelişen ve dünya genelinde yağış düzenlerini değiştiren bir hava sistemi olan El Nino'nun son 70 yılın en güçlü seviyesine ulaşması bekleniyor.

Etkilerinin ve şiddetinin iklim krizinden güçlü bir şekilde etkilendiği vurgulandı.

Uzmanlar, güçlü bir El Nino'nun küresel ısınmayla birleşerek bu yılı veya daha yüksek bir ihtimalle 2027 yılını kayıtlara geçen en sıcak yıl yapabileceğini kaydetti.

Dünya Gıda Programı tarafından yayınlanan rapor, küresel açlığı yakından inceleyen ilk rapor olma özelliği taşıyor. Kurum, en az 80 milyon dolar bütçe ayrılan erken uyarı sistemleri ve önleyici yardım çalışmalarıyla aşırı hava koşullarının etkilerini azaltmayı hedeflediğini bildirdi.

Güney Afrika'da ana ekim sezonunun bu yılın ekim ayından 2027'nin mart ayına kadar süreceği, ancak en ağır etkilerin hasadın ardından gelen kıtlık döneminde hissedileceği aktarıldı.

Kurum yetkilileri, en büyük gıda güvenliği etkisinin Güney Afrika'da 2027-2028 kıtlık sezonunda yaşanacağını ifade etti.

Çiftçilerin, geçen yılın iyi geçen hasadının etkileriyle bir nebze olsun korunabileceği belirtildi. Orta Doğu'daki savaşın gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturduğu kaydedildi.

2015-2016 El Nino döneminde yaklaşık 60 milyon ila 100 milyon kişi akut gıda güvensizliğinden etkilenmişti. Uzmanlar, bu yılki aşırı hava koşullarının daha şiddetli olsa bile önleyici tedbirler sayesinde daha düşük bir etki yapmasını umut ediyor.

Analizin, Dünya Gıda Programı'nın çalıştığı ve gıda güvensizliği verilerinin bulunduğu 45 ülkeyi kapsadığı, bu alanların dışında da ilave etkilerin görülebileceği bildirildi. Büyük ihracatçı ülkelerin gıda ihracatını durdurmasının önüne geçilmesinin önemine dikkat çekildi.