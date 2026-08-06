Açık 29.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.08.2026 08:28

Mangal ateşi çadır, baraka ve iki motosikleti küle çevirdi

Elazığ'da mangal ateşinden çıktığı öne sürülen yangında bir çadır, baraka ve iki motosiklet kullanılamaz hale gelirken, bazı ağaçlar da zarar gördü.

Mangal ateşi çadır, baraka ve iki motosikleti küle çevirdi

Yukarıdemirtaş köyü yakınlarında, iddiaya göre yakılan mangal ateşinden sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Alevlerin rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek köye doğru ilerlemesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, köydeki vatandaşların yardımı ve ekiplerin müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında, içerisinde çeşitli malzemelerin bulunduğu çadır ve baraka ile iki motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Köyün çevresindeki bazı ağaçlar da zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

ETİKETLER
Elazığ Yangın
Sıradaki Haber
198 saatlik kamera incelemesiyle suç örgütü deşifre edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:24
İranlı yetkili, Hürmüz Boğazı'nın İran'a yönelik tehditler sona erene kadar kapalı kalacağını söyledi
10:24
AR-GE çalışmalarına geçen yıl 253,5 milyar lira harcandı
10:11
Bakan Gürlek, Behçet Oktay’ın ailesini kabul edecek
10:04
Çaldığı motosikletle gezerken yakalandı
10:02
Borsa İstanbul 13.728,70 puandan başladı
10:01
Brent petrolün varili 79,91 dolardan işlem görüyor
Bafra Ovası'nda kavun-karpuz bereketi
Bafra Ovası'nda kavun-karpuz bereketi
FOTO FOKUS
Yunanistan'ı "KAAN" korkusu sardı
Yunanistan'ı "KAAN" korkusu sardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ