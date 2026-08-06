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Türkiye
DHA 06.08.2026 06:29

Hasankeyf Tüneli girişinde iki otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Gercüş-Batman kara yolundaki Hasankeyf Tüneli girişinde iki otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hasankeyf Tüneli girişinde iki otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Gece saatlerinde Gercüş-Batman kara yolu üzerindeki Hasankeyf Tüneli girişinde seyir halinde olan, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil, tünel girişinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Ş.Ç., B.A., M.A., E.E.Ç., U.A.Ç. ile kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi, ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kimlikleri henüz öğrenilemeyen diğer 6 yaralı ise Hasankeyf Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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