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Türkiye
AA 06.08.2026 01:33

Asrın inşasında Adana'da 12 bin 73 konut ve köy evi inşa edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Adana'da 11 bin 334 konut, 739 köy evi olmak üzere toplam 12 bin 73 bağımsız bölümün inşa edildiği bilgisini paylaştı.

Asrın inşasında Adana'da 12 bin 73 konut ve köy evi inşa edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Asrın İnşa Seferberliği kapsamında Adana'daki afet konutlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlığın açıklamasına göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri sonrası Bakanlığa bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce 11 ilde, 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede inşa çalışmaları yürütüldü.

Deprem bölgesinde 2 yılda 367 bin 995'i konut, 65 bin 672'si köy evi, 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölüm tamamlanıp, hak sahiplerine teslim edildi.

Adana'da ise 11 bin 334 konut, 739 köy evi olmak üzere toplam 12 bin 73 bağımsız bölüm inşa edildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından da Adana'da yapılan konutların görüntüleri paylaşılarak, "Adana'da şimdi yeni yuvalar, yeni umutlar ve yepyeni yarınlar var." ifadelerine yer verildi.

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Adana Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konut
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