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Türkiye
AA 05.08.2026 20:40

Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Kerimoğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Kerimoğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
[Fotograf: İHA]

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, hakkındaki ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alınan Belediye Başkan Yardımcısı Kerimoğlu'nun uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "zimmet", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınan 55 şüpheliden aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 44 şüpheli tutuklanmıştı.

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