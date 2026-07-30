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Türkiye
TRT Haber, AA 30.07.2026 08:06

Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu

Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu’nun da bulunduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu
[Fotograf: AA]

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Etimesgut Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı.

Bu kapsamda aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belediye binasında arama yapıldı.

Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu

Gözaltına alınan Belediye Başkanı Beşikçioğlu, Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelilere ait 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ve el koyma işlemleri sürüyor.

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