4 noktada alevlerle mücadele sürüyor

Muğla, Antalya ve Balıkesir'de orman yangınları çıktı. Bazı noktalarda alevler yerleşim alanlarına yaklaştı, çok sayıda ev boşaltıldı. Yeşil vatan savunmasında tüm imkanlar seferber edildi.

Uçak ve helikopterler ile havadan, arazözler ve iş makineleri ile karadan müdahale edildi. Orman işçileri, köylüler ve gönüllüler Yeşil vatanı savunmak için cansiparane çalıştı.

Fethiye

Fethiye'nin Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı arazözlerle itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Antalya

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden havadan müdahale başladı. Yangın nedeniyle 3 mahallede 45 konut tahliye edildi.

Gece boyunca etkisini sürdüren yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine Sapadere, Fakırcalı ve Beldibi mahallelerinde ilk belirlemelere göre toplam 45 konut tedbir amacıyla tahliye edildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla uçak ve helikopterlerle yeniden müdahale başladı. Karadan çalışan ekiplerin de desteğiyle yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Seydikemer

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Bayır Mahallesi'nde dün başlayan ve ardından geniş bir alana yayılan yangına, gece boyunca karadan müdahale edildi.

Yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Bayır Mahallesi'nde dün çıkan yangın, geniş bir alana yayılmış, bazı evlerde yaşayanlar ve hayvanlar bölgeden tahliye edilmişti.

Gömeç

Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki orman yangınına ikinci gününde havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İlçeye bağlı Kumgedik Mahallesi kırsalında dün yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edremit-Altınoluk ve Gömeç'te çıkan yangınlara 6 uçak, 5 helikopter, 30 arazöz, 16 itfaiye aracı, su tankerleri ve toplam 658 personelle müdahale edildi.

Risk altında bulunan Ayvalık ilçesine bağlı Tıfıllar Mahallesi'nin sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.