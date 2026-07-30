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Dünya
AA 30.07.2026 09:04

ABD, İran'a yönelik düzenlediği yeni saldırı dalgasını tamamladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Ürdün'deki ABD üslerine düzenlediği saldırılara misilleme olarak, İran Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine yönelik yeni saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu.

ABD, İran'a yönelik düzenlediği yeni saldırı dalgasını tamamladı

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Doğu saatiyle 22.00 (TSİ 05.00) itibarıyla CENTCOM kuvvetleri, ABD kuvvetlerine yapılan saldırılara misilleme olarak başlattığı yeni saldırı dalgasını tamamlamıştır." ifadesi kullanıldı.

Yeni saldırı dalgasında, İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait askeri komuta merkezleri, füze ve İHA tesisleri, kıyı gözetleme ve savunma merkezleri ve denizcilik kapasitelerinin vurulduğuna işaret edilen açıklamada, "Saldırılar, İran ve vekil güçlerinin Amerikan kuvvetlerine, ticari gemiciliğe ve komşu Körfez ülkelerine yönelik tehditlerini daha da azaltmayı amaçlıyordu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İran'ın 28 Temmuz akşamı Ürdün'deki askeri üsse yönelik düzenlediği saldırılar anımsatılırken, 50 binden fazla ABD askerinin şu anda Orta Doğu'da göreve hazır şekilde beklediği kaydedildi.

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