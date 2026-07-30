Altın güne nasıl başladı?

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 6 bin 196 liradan tamamladı.

Yeni güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 6 bin 156 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 108 liradan, cumhuriyet altını da 40 bin 274 liradan satılıyor.

Altının onsu bugün yüzde 0,8 azalışla 4 bin 37 dolarda seyrediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), dün politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu.

Karardan sonra altının onsunda dün sınırlı bir yükseliş olsa da Fed Başkanı Kevin Warsh'un açıklamaları ve Fed üyeleri arasındaki görüş ayrılıkları gelecek politikalar açısından kafa karışıklığı yaratırken, piyasalardaki belirsizliklerle ons altının seyri negatife döndü.

Bankanın faiz artırımına gitmemesinden dolayı enflasyonla mücadelede geride kaldığına dair yorumlar da pay piyasalarını baskıladı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 80'lerden yüzde 65'e geriledi.

Jeopolitik tarafta ise Orta Doğu'da gerilim yeniden tırmanışa geçti ve petrol fiyatlarındaki artış enflasyon baskılarını artırdı. ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün'deki ABD güçlerine yönelik saldırılara cevaben İran'ı "çok sert bir şekilde" vuracaklarını söyledi ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının İran'daki askeri hedeflere gece boyu saldırı düzenlediğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ile ekonomik güven endeksinin, yurt dışında Almanya, ABD ve Avro Bölgesi'nde büyüme verileri, BoE'nin faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.