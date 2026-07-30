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Ekonomi
TRT Haber 30.07.2026 09:51

Yasa dışı şans oyunları reklamları yasak kapsamına alınıyor

Ticaret Bakanlığınca yasa dışı şans oyunları, bahis ve kumar reklamlarının yanı sıra falcı, medyum ve astrolog gibi kişilerce sunulan hizmetlerin reklamları da 1 Ağustos 2026 itibarıyla yasak kapsamına alınıyor.

Yasa dışı şans oyunları reklamları yasak kapsamına alınıyor

Ticaret Bakanlığı, reklam ve ticari uygulamalarda tüketicilerin yanıltılmasını önlemek, dijital mecralarda güvenli bir reklam ortamı oluşturmak ve hukuka aykırı tanıtımlarla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla önemli düzenlemeleri hayata geçiriyor.

Bu kapsamda, 1 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik yarın yürürlüğe giriyor.

Yeni düzenlemeyle falcı, medyum, astrolog ve benzeri kişiler tarafından sunulan hizmetlere ilişkin reklamlar ile yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağının kapsamı genişletilerek, yasa dışı şans oyunlarına ilişkin reklamlar da yasak kapsamına alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu düzenlemeyle tüketicilerin hukuka aykırı faaliyetlere yönlendirilmesinin önüne geçilmesi, yanıltıcı reklamların engellenmesi ve dijital mecralarda daha güvenilir bir reklam ortamının güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Denetimler kararlılıkla sürdürülecek

Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı; tüketicileri yanıltan, bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar eden, hukuka aykırı ticari uygulamalara zemin hazırlayan ve haksız rekabete neden olan reklam ve ticari uygulamalara karşı denetimlerini etkin, yaygın ve kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir" denildi.

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