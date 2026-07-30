Meta'nın yapay zeka harcamaları hissedarları endişelendirdi: Hisseler sert düştü

Şirketin nisan-haziran dönemine ait mali sonuçlarına göre üç aylık gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 artarak 61 milyar dolara ulaştı. Buna karşın net kâr yüzde 14 azalarak 6 milyar dolara geriledi.

Meta, üç ay önce 125 milyar dolar olarak açıkladığı yıllık harcama hedefini revize ederek bu yıl çoğunluğu yapay zeka altyapısına olmak üzere 130 ila 145 milyar dolar bandında yatırım yapacağını duyurdu.

Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, yapılan yatırımların ana faaliyet kollarını hızlandırdığını belirterek geliştirdikleri yapay zeka teknolojilerini diğer şirketlere satmayı planladıklarını ifade etti.

Meta Finans Direktörü Susan Li, teknolojinin kurumsal müşterilere sunulmasının yapay zeka harcamalarının geri dönüşünü sağlayacağını belirterek "2028 yılına kadar elimizdeki kartların çoğunu açmış olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Serbest nakit akışı son beş yılın en düşük seviyesinde

Açıklanan mali tablolara göre Meta'nın operasyonel giderler sonrası elinde kalan serbest nakit akışı 784 milyon dolara gerileyerek son beş yılı aşkın sürenin en düşük seviyesini gördü.

Analistler, çeyrek boyunca üretilen nakdin neredeyse tamamının yapay zeka altyapı harcamaları tarafından tüketildiğine dikkati çekerek yatırımcıların bu durumu bir çeşitlendirme mi yoksa odak kaybı mı olarak değerlendireceğine karar vermesi gerektiğini vurguluyor.

Geçmişte metaverse projelerine yapılan ve ticari karşılığı sınırlı kalan milyarlarca dolarlık harcamalara atıfta bulunan uzmanlar, Meta'nın kanıtlanmış bir ürün talebi oluşmadan önce yeniden yüksek harcama dönemine girdiğini ifade ediyor.

Sektör genelindeki yapay zeka yatırımlarını büyük bir bahis olarak niteleyen Zuckerberg ise uzun vadede bu alana yatırım yapanların kazançlı çıkacağını savundu. Zuckerberg; Facebook ve Instagram'daki etkileşimin yapay zeka modelleriyle arttığını, ayrıca otonom hareket edebilen yapay zeka ajanlarının ürün gamının yeni dalgasını oluşturacağını kaydetti.

Şirket içi yapay zeka modelleri ticari kullanıma açılıyor

Meta, Muse Spark adını taşıyan yapay zeka modelini entegre edilebilir hale getirerek kurumsal şirketlere satmayı hedefliyor. Zuckerberg, bu hamlenin şirket tarihi açısından farklı bir kas çalıştırma anlamına geldiğini ancak finansal fırsatın görmezden gelinemeyecek kadar büyük olduğunu dile getirdi.

Aynı gün çeyreklik sonuçlarını açıklayan Microsoft ise teknoloji hisselerindeki düşüş eğiliminin aksine borsa kapanışı sonrası işlemlerde yüzde 5 değer kazandı. Şirketin Nisan-Haziran dönemindeki satışları yüzde 18 artışla 90 milyar dolara, kârı ise yüzde 31 artışla 35,8 milyar dolara yükseldi.

Microsoft Finans Direktörü Amy Hood, gelecek yıla ilişkin sermaye harcamalarının 175 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceğini ve bunun ağırlıklı olarak yapay zeka altyapısına aktarılacağını açıkladı.