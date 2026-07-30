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Dünya
BBC 30.07.2026 08:03

Amerikan Kızılhaçı ABD tarihindeki ikinci kan stoğu krizini ilan etti

ABD'de kan stoklarının kritik seviyelerin altına düşmesi üzerine Amerikan Kızılhaçı, kurumun 150 yıllık tarihinde ikinci kez "kriz" durumu ilan etti.

Amerikan Kızılhaçı ABD tarihindeki ikinci kan stoğu krizini ilan etti

Amerikan Kızılhaçı yetkililerinden Dr. Courtney Lawrence, orman yangınları ve aşırı sıcaklar gibi faktörlerin bir araya gelerek mevcut tabloyu oluşturduğunu belirtti. Yalnızca geçen ay stok seviyelerinin dörtte bir oranında düştüğü aktarıldı.

Yaz aylarında trafik kazalarının artması ve açık hava etkinliklerine bağlı yaralanmalar nedeniyle hastanelerin kan ihtiyacında artış yaşandığı kaydedildi. ABD'deki toplam kan ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını karşılayan Amerikan Kızılhaçı'nın, yılın bu dönemine kıyasla normalden yaklaşık 3 bin 500 ünite daha fazla kan dağıtımı yaptığı ve mevcut stokların çok alt seviyelere indiği ifade edildi.

Kan hücrelerinin zamanla bozulması sebebiyle bağışlanan kanların 42 gün içinde kullanılması gerekiyor. Süresi kısıtlı olan stok imkanları nedeniyle uzun vadeli depolama yapılamıyor.

Bütün kan gruplarında acil bağış çağrısı yapıldı

Bütün kan gruplarında bağışa ihtiyaç duyulduğu ancak özellikle 0 Rh pozitif kan grubu stoklarında ciddi eksiklik yaşandığı duyuruldu. Dr. Lawrence, yeterli stok tutamayan bazı hastanelerin acil vakaları başka travma merkezlerine yönlendirmeyi değerlendirdiğini aktardı.

Aşırı sıcaklar nedeniyle toplu kan bağışı etkinliklerinin güvenli ortam sağlanamaması gerekçesiyle iptal edildiği, orman yangınlarının kaynakları böldüğü ve ülke genelinde yayılan gıda kaynaklı salgın hastalıkların bağış sayılarını olumsuz etkilediği bildirildi.

Amerikan Kızılhaçı, tarihindeki ilk kan stoğu krizini COVID-19 pandemisi ve ağır kış şartlarının etkili olduğu Ocak 2022'de ilan etmişti.

Öte yandan Kanada Kan Hizmetleri tarafından yapılan açıklamada, Kanada'daki kan stoklarının da haziran başından bu yana yaklaşık yüzde 20 oranında gerilediği, randevu kayıtlarının yaz dönemi ortalamalarının oldukça altında kaldığı duyuruldu.

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