Ahbap soruşturmasında 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ahbap Derneği adına toplanan bağışların, şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, Pazartesi düzenlenen son operasyonda, aralarında iş insanlarının da bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 zanlı adliyeye sevk edildi.
Soruşturma kapsamında ünlü isimler ifadeye çağrıldı. Şu ana kadar 14 kişinin ifadesine başvuruldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 28 şüpheli tutuklandı.
Ahbap Derneği'nin idare yetkisi, İstanbul 8'inci Sulh Ceza Hakimliği kararıyla 3 kişilik yönetime devredildi.