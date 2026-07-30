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Türkiye
AA 30.07.2026 08:30

Çanakkale Boğazı gemi trafiğine açıldı

Gemi arızası nedeniyle kapatılan Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği kuzey-güney yönünde yeniden açıldı.

Çanakkale Boğazı gemi trafiğine açıldı
[Fotoğraf: Arşiv]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı Nara dönüşünde Suriye'den Rusya'ya seyir halinde olan 190 metre boyundaki San Marino bayraklı Pilatus Marine isimli dökme yük gemisinin makine arızası nedeniyle karaya oturduğu anımsatıldı.

Geminin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı balık adamların gerçekleştirdiği kontrollerde herhangi bir hasar tespit edilmemesinin ardından başlatılan kurtarma operasyonuyla bulunduğu yerden yüzdürüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımız refakatinde KIYEM-1 botumuz ile KURTARMA-16 ve KURTARMA-19 römorkörlerimizin yürüttüğü operasyon başarıyla tamamlandı. Çanakkale Boğazı gemi trafiği de geminin boğaz geçişini emniyetle tamamlamasının ardından kuzey-güney yönünde yeniden açıldı." ifadesine yer verildi.

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