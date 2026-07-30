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Dünya
AA 30.07.2026 08:49

Ürdün ordusu: İran'dan fırlatılan 5 füzeyi düşürdük

Ürdün ordusu İran'dan fırlatılan 5 füzenin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

Ürdün ordusu: İran'dan fırlatılan 5 füzeyi düşürdük

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Ürdün ordusu, hava savunma sistemlerinin sabah saatlerinde ülke topraklarını hedef alan İran kaynaklı 5 füzeyi tespit ederek düşürdüğünü belirtti.

Haberde, saldırı nedeniyle herhangi bir can kaybı veya hasarın yaşanmadığı kaydedildi.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin hava sahasını, halkını ve güvenliğini korumayı sürdürdüğü, her türlü tehdide karşı da üst düzey hazırlık durumunda olduğu ifade edildi.

ABD'nin İran'a saldırıları sürerken, İran da misilleme olarak bölge ülkelerindeki ABD ordusuna ait üsleri hedef aldığını belirtiyor.

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