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Türkiye
AA 05.08.2026 18:57

Üsküdar'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Üsküdar'da 5-7 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek etkinlik dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Üsküdar'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce bugün, yarın ve 7 Ağustos'ta Üsküdar'da gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Çengelköy Caddesi'nin Kerime Hatun Camii Sokak kesişimi ile Kuleli Caddesi'nin Yamaçlı Sokak kesişimi arasında kalan tüm yollar ile Çengelköy Hamam Arkası Sokak ve Fıçı Sokak saat 23.00'ten program bitimine kadar araç trafiğine kapalı olacak.

Sürücüler, Kuleli Caddesi istikameti için Kerime Hatun Camii Sokak, Kemalettin Tuğcu Sokak, Hür Sokak, Meşrutiyet Sokak, Havacı Sokak, Albay Üçer Sokak ve Yamaçlı Sokak güzergahlarını kullanabilecek.

Beylerbeyi Caddesi istikametine gitmek isteyen sürücüler ise Yamaçlı, Albay Üçer, Havacı, Meşrutiyet, Şekip Ayhan Özışık ve Mor Salkım sokakları ile Yalnız Selvi, Kaldırım, Zübeyde Hanım, Prof. Dr. Beynun Akyavaş ve Güzeltepe caddelerine yönlendirilecek.

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