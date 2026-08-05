Antalya Havalimanı'nın yeni simgesi yükseliyor: 77 metrelik dev kule

Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı Genişleme Projesi kapsamında yapımı devam eden hava trafik kontrol kulesi ve teknik blok inşaatındaki son duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yapımına 1 Kasım 2025'te başlanan hava trafik kontrol kulesi ve teknik blok inşaatlarında önemli ilerleme kaydedildiğini belirten Uraloğlu, "Antalya Havalimanı'mızın artan yolcu ve uçak trafiğine uzun yıllar hizmet verecek yeni hava trafik kontrol kulemizde betonarme imalatlarında, 46 metre seviyesine ulaştık. Çalışmalarımızı planlanan takvim doğrultusunda sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

Uraloğlu, projede A ve B teknik bloklarla, hava trafik kontrol kulesinin eş zamanlı olarak inşa edildiğini, teknik blokların inşaatını Kasım 2026 içinde, hava trafik kontrol kulesinin ise 2026 yılı sonu itibarıyla tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

[Fotoğraf: DHA]

"Kulemiz Antalya'nın yeni simgelerinden biri olacak"

Yeni tesisin, Antalya Havalimanı'nın hava trafik yönetim kapasitesini güçlendireceğine dikkati çeken Uraloğlu, "11 bin 100 metrekarelik kapalı alana sahip bu dev yapıyla birlikte, Antalya Havalimanı'mızın operasyonel kapasitesini artıracağız. 77 metre yüksekliğe ulaşacak yeni kulemiz, modern teknik altyapısı ve mimarisiyle, Antalya'nın yeni simgelerinden biri olacak. Toplam 14 katlı kulede, 2 destek katı, 1 gözlem katı ve 1 operasyon katı yer alacak" değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, teknik bloğun teras katında ve çevresinde yer alacak bin 500 metrekarelik ortak peyzaj alanının, çalışanlara sosyal ve dinlenme imkanı sunacağına değinerek, bu alanlar sayesinde mekansal bütünlük sağlanacağını ve personelin motivasyonuna katkı sunacaklarını aktardı.

Kule tasarımının, Likya uygarlığının deniz fenerlerinden esinlenerek oluşturulduğuna işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Kulenin mimarisi Antalya'nın tarihi kimliğinden izler taşıyor. Antik çağda denizcilere yol gösteren fenerlerin anlamını, modern mimariyle yeniden yorumladık. Yukarı doğru dönerek yükselen formu ve ışığın su yüzeyindeki yansımalarını çağrıştıran açıklıklarıyla, bu kule hem gündüz Akdeniz güneşini yansıtacak hem de gece çevresine ışık saçacak."