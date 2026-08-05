Açık 30.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 05.08.2026 13:25

Antalya Havalimanı'nın yeni simgesi yükseliyor: 77 metrelik dev kule

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda inşası süren yeni hava trafik kontrol kulesinin betonarme imalatlarında 46 metre seviyesine ulaşıldığını açıkladı. Yıl sonunda tamamlanması hedeflenen 77 metrelik kule, havalimanının operasyonel kapasitesini artıracak.

Antalya Havalimanı'nın yeni simgesi yükseliyor: 77 metrelik dev kule

Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı Genişleme Projesi kapsamında yapımı devam eden hava trafik kontrol kulesi ve teknik blok inşaatındaki son duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yapımına 1 Kasım 2025'te başlanan hava trafik kontrol kulesi ve teknik blok inşaatlarında önemli ilerleme kaydedildiğini belirten Uraloğlu, "Antalya Havalimanı'mızın artan yolcu ve uçak trafiğine uzun yıllar hizmet verecek yeni hava trafik kontrol kulemizde betonarme imalatlarında, 46 metre seviyesine ulaştık. Çalışmalarımızı planlanan takvim doğrultusunda sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

Uraloğlu, projede A ve B teknik bloklarla, hava trafik kontrol kulesinin eş zamanlı olarak inşa edildiğini, teknik blokların inşaatını Kasım 2026 içinde, hava trafik kontrol kulesinin ise 2026 yılı sonu itibarıyla tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Kulemiz Antalya'nın yeni simgelerinden biri olacak"

Yeni tesisin, Antalya Havalimanı'nın hava trafik yönetim kapasitesini güçlendireceğine dikkati çeken Uraloğlu, "11 bin 100 metrekarelik kapalı alana sahip bu dev yapıyla birlikte, Antalya Havalimanı'mızın operasyonel kapasitesini artıracağız. 77 metre yüksekliğe ulaşacak yeni kulemiz, modern teknik altyapısı ve mimarisiyle, Antalya'nın yeni simgelerinden biri olacak. Toplam 14 katlı kulede, 2 destek katı, 1 gözlem katı ve 1 operasyon katı yer alacak" değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, teknik bloğun teras katında ve çevresinde yer alacak bin 500 metrekarelik ortak peyzaj alanının, çalışanlara sosyal ve dinlenme imkanı sunacağına değinerek, bu alanlar sayesinde mekansal bütünlük sağlanacağını ve personelin motivasyonuna katkı sunacaklarını aktardı.

Kule tasarımının, Likya uygarlığının deniz fenerlerinden esinlenerek oluşturulduğuna işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Kulenin mimarisi Antalya'nın tarihi kimliğinden izler taşıyor. Antik çağda denizcilere yol gösteren fenerlerin anlamını, modern mimariyle yeniden yorumladık. Yukarı doğru dönerek yükselen formu ve ışığın su yüzeyindeki yansımalarını çağrıştıran açıklıklarıyla, bu kule hem gündüz Akdeniz güneşini yansıtacak hem de gece çevresine ışık saçacak."

ETİKETLER
Antalya Abdulkadir Uraloğlu
Sıradaki Haber
Cinayet failinin yanında bulunmak "kasten öldürme" kapsamında değerlendirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:42
Çin, ABD'ye yönelik yeni düzenlemelerini açıkladı
13:48
DEM Parti, Çerçeve Kanun Teklifini imzaladı
13:13
Gıda denetimlerinde 250 milyon lira ceza kesildi
13:34
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Türkiye’ye geliyor
13:00
Güney Kore'de sıcak hava dalgasına bağlı ölümler 21'e yükseldi
13:11
Çerçeve Yasa Teklifi 12 maddeden oluşuyor
Mersin'de dikenli incir üreticilerinin zorlu hasat mesaisi başladı
Mersin'de dikenli incir üreticilerinin zorlu hasat mesaisi başladı
FOTO FOKUS
Yunanistan'ı "KAAN" korkusu sardı
Yunanistan'ı "KAAN" korkusu sardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ