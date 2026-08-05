Açık 30.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 05.08.2026 13:00

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Türkiye’ye geliyor

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, yarın Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Görüşmelerde terörle mücadeleden Gazze’deki son duruma, ikili ilişkilerin kurumsallaşmasından bölgesel güvenliğe kadar kritik başlıklar ele alınacak.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Türkiye’ye geliyor
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani arasında gerçekleşecek görüşmelerde, Suriye’de kalıcı istikrar ve güvenliğin tesisi için Türkiye’nin desteğiyle yürütülen çok yönlü çabaların kapsamlı bir değerlendirmesi yapılacak.

Diplomatik kaynaklara göre görüşmede, Suriye’nin terörle mücadele kapasitesindeki gelişimin altı çizilerek, Türkiye’nin bu alanda Suriye ile eşgüdümü daha da ileriye taşıma kararlılığı ifade edilecek. Ayrıca, Suriye’nin kuzeydoğusunun merkezi hükümete entegrasyonu sürecinde gelinen son aşama da masadaki önemli başlıklar arasında yer alacak.

İlişkilerde kurumsallaşma

Aralık 2024’ten bu yana ekonomi, güvenlik ve toplumsal uzlaşı gibi alanlarda kaydedilen mesafenin değerlendirileceği toplantıda, iş birliğinin kurumsal bir çerçeveye oturtulması hedefleniyor. Suriye Halk Meclisi’nin faaliyetlerine başlamasıyla birlikte, ilişkilere parlamenter bir boyut kazandırılması ve önümüzdeki döneme ilişkin üst düzey ziyaret planlamaları da gözden geçirilecek.

Bölgesel gelişmeler

Görüşmelerin bölgesel ayağında ise İsrail’in politikaları kritik yer tutuyor. İsrail’in Suriye’nin istikrarını bozmaya yönelik eylemlerinin kabul edilemez olduğu vurgulanırken, Gazze’deki saldırıların bir an önce durdurulması ve Lübnan’daki İsrail işgalinin sona erdirilmesinin bölgesel güvenlik için taşıdığı önem dile getirilecek.

Bakan Fidan’ın, Türkiye’nin ABD ile İran arasında ateşkesin sağlanması, Hürmüz Boğazı’nın trafiğe açılması ve bölgede kalıcı barışın tesisi için yürütülen diplomatik girişimlere verdiği desteği mevkidaşına iletmesi öngörülüyor.

ETİKETLER
Hakan Fidan Suriye
Sıradaki Haber
Terörsüz Türkiye'de yasal süreç başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:42
Çin, ABD'ye yönelik yeni düzenlemelerini açıkladı
13:48
DEM Parti, Çerçeve Kanun Teklifini imzaladı
13:25
Antalya Havalimanı'nın yeni simgesi yükseliyor: 77 metrelik dev kule
13:13
Gıda denetimlerinde 250 milyon lira ceza kesildi
13:00
Güney Kore'de sıcak hava dalgasına bağlı ölümler 21'e yükseldi
13:11
Çerçeve Yasa Teklifi 12 maddeden oluşuyor
Mersin'de dikenli incir üreticilerinin zorlu hasat mesaisi başladı
Mersin'de dikenli incir üreticilerinin zorlu hasat mesaisi başladı
FOTO FOKUS
Yunanistan'ı "KAAN" korkusu sardı
Yunanistan'ı "KAAN" korkusu sardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ