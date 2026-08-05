Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Türkiye’ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani arasında gerçekleşecek görüşmelerde, Suriye’de kalıcı istikrar ve güvenliğin tesisi için Türkiye’nin desteğiyle yürütülen çok yönlü çabaların kapsamlı bir değerlendirmesi yapılacak.

Diplomatik kaynaklara göre görüşmede, Suriye’nin terörle mücadele kapasitesindeki gelişimin altı çizilerek, Türkiye’nin bu alanda Suriye ile eşgüdümü daha da ileriye taşıma kararlılığı ifade edilecek. Ayrıca, Suriye’nin kuzeydoğusunun merkezi hükümete entegrasyonu sürecinde gelinen son aşama da masadaki önemli başlıklar arasında yer alacak.

İlişkilerde kurumsallaşma

Aralık 2024’ten bu yana ekonomi, güvenlik ve toplumsal uzlaşı gibi alanlarda kaydedilen mesafenin değerlendirileceği toplantıda, iş birliğinin kurumsal bir çerçeveye oturtulması hedefleniyor. Suriye Halk Meclisi’nin faaliyetlerine başlamasıyla birlikte, ilişkilere parlamenter bir boyut kazandırılması ve önümüzdeki döneme ilişkin üst düzey ziyaret planlamaları da gözden geçirilecek.

Bölgesel gelişmeler

Görüşmelerin bölgesel ayağında ise İsrail’in politikaları kritik yer tutuyor. İsrail’in Suriye’nin istikrarını bozmaya yönelik eylemlerinin kabul edilemez olduğu vurgulanırken, Gazze’deki saldırıların bir an önce durdurulması ve Lübnan’daki İsrail işgalinin sona erdirilmesinin bölgesel güvenlik için taşıdığı önem dile getirilecek.

Bakan Fidan’ın, Türkiye’nin ABD ile İran arasında ateşkesin sağlanması, Hürmüz Boğazı’nın trafiğe açılması ve bölgede kalıcı barışın tesisi için yürütülen diplomatik girişimlere verdiği desteği mevkidaşına iletmesi öngörülüyor.